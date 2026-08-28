Despedida emotiva a Rubén "El Negro" Rada: tambores y caravana en su último adiós

El músico uruguayo Rubén "El Negro" Rada falleció a los 83 años tras una internación de tres semanas por neumonía bilateral. Su despedida tuvo lugar en el Cementerio del Norte de Montevideo, donde un multitudinario cortejo acompañó a familiares, amigos, músicos y seguidores.

La caravana partió a las 11.00 desde los barrios Sur y Palermo, marcada por el vibrante sonido de los tambores. El percusionista Fernando "Lobo" Méndez, amigo cercano de Rada y una figura del candombe uruguayo, lideró la ceremonia tocando junto al vehículo que trasladaba el féretro, llenando el ambiente con la energía del candombe que había caracterizado el velorio realizado el jueves 27.

El recorrido pasó nuevamente por el Palacio Legislativo, donde el artista había sido velado en el Salón de los Pasos Perdidos hasta las 21:30. Aquella noche, la emotiva despedida contó con la presencia de artistas como León Gieco, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.

Antes de la partida de la caravana, el presidente uruguayo Yamandú Orsi y su esposa, Laura Alonso Pérez, también estuvieron presentes. Al llegar al Cementerio del Norte, los hijos de Rada, Lucila, Matías y Julieta, junto a sus nietos Sofía y Salvador, esperaban para darle el último adiós.

El vehículo que transportaba el féretro llegó cerca de las 12 y al descender el cajón, la emoción volvió a desbordar. Sus hijos y una de sus nietas colocaron una bandera de Peñarol sobre el féretro, club del que Rada era ferviente hincha.

La ceremonia se llenó de música y candombe, reuniendo a la familia, músicos y al público que se acercó para rendir homenaje a una de las grandes figuras de la cultura uruguaya. Fernando "Lobo" Méndez, quien mantuvo una estrecha amistad con Rada, también colaboró con otros destacados artistas como Jorge Drexler, Natalia Oreiro y Fito Páez.