Lario quiere llevar sus carnicerías a Europa: cómo es la apuesta de su cuarta generación

FOTO: La tercera y cuarta generación Lagrutta, a cargo de la empresa Lario. (Foto: gentileza La Nación)

La empresa alimenticia rafaelina Lario, con presencia en 15 países, proyecta llevar su modelo de carnicerías boutique al exterior. Así lo explicó Juan Lagrutta, representante de la cuarta generación de la familia, quien también advirtió sobre las dificultades de los frigoríficos exportadores y pidió políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno.

"La ganadería no puede ser algo importante ahora y dejar de serlo dentro de tres años", planteó en diálogo con Cadena 3. Para el empresario, el crecimiento de la agroindustria requiere acuerdos duraderos que permitan planificar inversiones y aumentar la producción.

A los 43 años, Lagrutta describió su participación en los negocios familiares como "una responsabilidad enorme". Contó que creció escuchando conversaciones sobre la empresa, sus productos y las dificultades de la economía argentina. "Desde que tengo uso de razón se habla de la empresa, de momentos buenos y de momentos malos", recordó.

Ese legado, vinculado con su bisabuelo llegado de Italia, también permanece en la elaboración de los alimentos. Según explicó, la compañía conserva sus recetas y cuenta con una estructura que abarca criaderos de cerdos, plantas de faena y producción de fiambres, como jamón cocido, salame y mortadela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Dos negocios y el desafío de exportar

Lagrutta diferenció las dos unidades de negocio de la firma. Los fiambres se destinan al mercado interno, mientras que la exportación de carne vacuna representa el 50% de la facturación. Entre los destinos mencionó países europeos, Israel, China y Estados Unidos.

Desde esa experiencia, sostuvo que el abastecimiento local y las ventas externas no deberían presentarse como objetivos contrapuestos. A su juicio, uno de los principales problemas es la falta de hacienda, que limita la oferta y genera tensiones entre ambos mercados. "Es como una manta corta: cuando la tirás para un lado, te queda corta del otro", graficó.

El empresario señaló que la actividad exportadora de carne atraviesa un momento difícil, pese a que los precios internacionales son elevados. Vinculó esa situación con el proceso que describió como una "normalización de la economía", la escasez de animales y los costos de producción.

"Los costos fijos están altos, los impuestos están altos y el tipo de cambio está bajo", enumeró. Sin embargo, aclaró que su diagnóstico no se limita a la cotización del dólar: consideró que una mayor disponibilidad de hacienda podría modificar la ecuación de competitividad aun con el mismo tipo de cambio.

También remarcó que los frigoríficos dedicados exclusivamente a exportar enfrentan condiciones distintas de aquellos orientados al consumo interno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Una carnicería en San Isidro, el punto de partida

Uno de los proyectos que destacó fue Estancia Rafaela, una carnicería boutique de tres pisos ubicada en San Isidro. La propuesta busca desarrollar una marca propia de venta al público y servir como punto de partida para una expansión internacional.

"Parece una joyería", describió Lagrutta sobre el local. Explicó que la iniciativa surgió al observar la cantidad de intermediarios que separan a la empresa del consumidor: operadores comerciales, importadores, distribuidores y carnicerías.

Incluso recordó que integrantes de la familia llegaron a comprar en el exterior carne producida por ellos mismos. A partir de esa experiencia, comenzaron a pensar en un canal de comercialización más directo.

El objetivo, indicó, es abrir establecimientos en distintas ciudades del mundo. Mencionó Roma, París y Barcelona como parte de ese proyecto, sin precisar fechas de apertura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Un desarrollo urbano y un parque industrial

Lagrutta también detalló iniciativas fuera del negocio alimenticio. En Rafaela, la familia impulsa Distrito Joven, un desarrollo urbano con amplios espacios públicos que, según explicó, fue elegido para albergar instalaciones vinculadas con los Juegos Suramericanos, conocidos como Odesur.

El empresario señaló que participan en la construcción de la villa destinada a alojar a los deportistas y que el barrio también contará con un estadio. Estimó que la primera etapa del desarrollo involucra una inversión de alrededor de US$30 millones, con participación privada y del gobierno provincial.

Subrayó que no se trata de un barrio cerrado y destacó la inversión en una plaza para uso de toda la comunidad. "Nosotros lo estamos haciendo para que la sociedad lo use", afirmó.

Además, mencionó un parque industrial que impulsan desde hace algunos años para responder a la necesidad de suelo destinado a actividades productivas en Rafaela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Acuerdos para sostener las inversiones

Consultado sobre la posibilidad de construir una Argentina con mejores perspectivas, Lagrutta consideró que existen señales de cambio y destacó la importancia de que los impuestos se traduzcan en rutas, caminos y obras de infraestructura.

Su principal reclamo fue la continuidad de las políticas públicas. "Los privados estamos siempre para aportar, pero la clase política tiene que hacer algún tipo de acuerdo para que no estemos en el medio nosotros", sostuvo.

Pese a las dificultades, ratificó la vocación de seguir invirtiendo y creciendo. "Me parece que algo de locura tenemos que tener todos porque, si no, hubiéramos tirado la toalla hace mucho tiempo", expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Guillermo López y Juan Basso.