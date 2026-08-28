La Cámara de Lomas de Zamora mantuvo la pena de Daniel Lagostena por el femicidio de Érica Soriano
La Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora desestimó el pedido tras la apelación de la familia de la víctima.
FOTO: La Cámara de Lomas de Zamora mantuvo la pena de Daniel Lagostena por el femicidio de Érica Soriano
Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora desestimó la solicitud de reducción de pena de Daniel Lagostena, quien fue condenado a 22 años de prisión por el femicidio de su esposa, Érica Soriano. Esta decisión implica la revocación del beneficio que Lagostena había obtenido previamente por el "estímulo educativo".
Según fuentes del caso, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Lagostena después de que la familia de la víctima, representada por el abogado Marcelo Mazzeo, apelara la decisión del juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino.
La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires determinó que la sentencia de Lagostena finaliza el 1 de octubre de 2037, por lo que deberá cumplir al menos 11 años más en prisión.
El condenado ha realizado diversos estudios mientras se encuentra en la cárcel, incluyendo una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136, así como un Profesorado de Sociología y una Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. También ha completado cursos de manipulación de alimentos, cocina, panadería, programación web, entre otros.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Cámara de Lomas de Zamora?
La Cámara rechazó la reducción de pena solicitada por Daniel Lagostena por el femicidio de Érica Soriano.
¿Quién es el abogado de la familia de Érica?
El abogado Marcelo Mazzeo representa a la familia de la víctima en el caso.
¿Cuánto tiempo más deberá estar en prisión Lagostena?
Lagostena deberá cumplir al menos 11 años más, hasta el 1 de octubre de 2037.
¿Qué estudios ha realizado Lagostena en prisión?
Ha completado varias formaciones, incluyendo sociología y cursos técnicos.
¿Qué sucedió durante el juicio de 2018?
Lagostena fue condenado a 22 años de prisión por homicidio en un contexto de violencia de género.
[Fuente: Noticias Argentinas]