FOTO: La Cámara de Lomas de Zamora mantuvo la pena de Daniel Lagostena por el femicidio de Érica Soriano

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- La Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora desestimó la solicitud de reducción de pena de Daniel Lagostena, quien fue condenado a 22 años de prisión por el femicidio de su esposa, Érica Soriano. Esta decisión implica la revocación del beneficio que Lagostena había obtenido previamente por el "estímulo educativo".

Según fuentes del caso, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Lagostena después de que la familia de la víctima, representada por el abogado Marcelo Mazzeo, apelara la decisión del juez de Ejecución Juan Ignacio Sorrentino.

La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires determinó que la sentencia de Lagostena finaliza el 1 de octubre de 2037, por lo que deberá cumplir al menos 11 años más en prisión.

El condenado ha realizado diversos estudios mientras se encuentra en la cárcel, incluyendo una Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria en el Instituto de Formación Docente y Técnica 136, así como un Profesorado de Sociología y una Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional de La Plata. También ha completado cursos de manipulación de alimentos, cocina, panadería, programación web, entre otros.