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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

El sorteo número 18875 de la quiniela matutina se realizó el viernes 28 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 9991, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Excusado)".

28/08/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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Quiniela de Córdoba

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El número de sorteo 18875 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 9991, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).

Los resultados de los números son los siguientes:
1° 9991
2° 7889
3° 9284
4° 2463
5° 4836
6° 6821
7° 0617
8° 9961
9° 0936
10° 8535
11° 1631
12° 8681
13° 7367
14° 8964
15° 4765
16° 5188
17° 5460
18° 3190
19° 1872
20° 4324

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18875 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9991.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Excusado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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