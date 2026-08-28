Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.
El sorteo número 18875 de la quiniela matutina se realizó el viernes 28 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 9991, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Excusado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 18875 de la quiniela matutina se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue 9991, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Excusado).
Los resultados de los números son los siguientes:
1° 9991
2° 7889
3° 9284
4° 2463
5° 4836
6° 6821
7° 0617
8° 9961
9° 0936
10° 8535
11° 1631
12° 8681
13° 7367
14° 8964
15° 4765
16° 5188
17° 5460
18° 3190
19° 1872
20° 4324
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18875 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9991.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Excusado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.