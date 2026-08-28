FOTO: Julián Álvarez: entre el deseo de irse y el peso de la firma

Por Claudio Giglioni

El conflicto por el futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid expone una tensión que excede al fútbol: cuánto pesa el deseo de cambiar de rumbo cuando existe un compromiso vigente. El cariño por el delantero cordobés puede explicar la empatía con su situación, pero no alcanza, por sí solo, para resolver una relación contractual.

El punto de partida es concreto: Álvarez firmó con el Atlético hasta 2030. El consejo de administración del club respaldó el 27 de agosto su decisión de no negociar una transferencia al Barcelona, cuyo interés en el atacante fue reconocido públicamente.

Querer jugar en otro equipo no constituye, por sí mismo, una falta profesional. Tampoco una expresión de fastidio demuestra un incumplimiento. Conviene separar los deseos del futbolista, las interpretaciones sobre su estado de ánimo y las obligaciones que asumió. Confundir esos planos conduce tanto a justificar cualquier conducta como a condenarlo sin fundamentos.

Un contrato distribuye derechos, obligaciones y riesgos. Le permite al club planificar alrededor de un jugador y le ofrece al deportista condiciones acordadas para desarrollar su carrera. Su valor aparece, especialmente, cuando las expectativas de alguna de las partes dejan de coincidir con la realidad.

El criterio debe ser recíproco. Si un futbolista atraviesa una mala temporada, la frustración de la institución no debería convertir en optativos los compromisos asumidos con él. Con la misma lógica, la aparición de un destino más atractivo no basta para considerar irrelevante el vínculo que el jugador aceptó. Defender la seguridad de un acuerdo exige sostenerla en ambos sentidos.

En España, la regulación de los deportistas profesionales establece deberes de diligencia para el jugador y reconoce derechos laborales. También contempla la extinción del contrato por voluntad del deportista, que puede generar una indemnización al club. Por eso, sería inexacto afirmar que únicamente puede irse si la institución lo autoriza: existen otras vías, sujetas a condiciones y consecuencias jurídicas.

Respetar lo firmado también significa respetar los mecanismos legales para terminar o modificar una relación. La libertad de buscar otro proyecto y la responsabilidad por los compromisos asumidos deben analizarse juntas.

Desde la perspectiva de una institución, una negociación de este tipo puede involucrar algo más que el monto de una transferencia. También puede pesar el precedente: si cada contratación exitosa queda expuesta a una salida bajo condiciones que el club no aceptó, la planificación pierde previsibilidad. Es una razón posible para sostener una posición firme, aunque no demuestra que esa decisión sea la más conveniente en términos deportivos o económicos.

La dirigencia también debe evaluar cuánto cuesta prolongar una relación deteriorada y qué margen existe para encontrar una solución. Reconocer la fuerza de un contrato no elimina la negociación. Precisamente, negociar permite revisar lo acordado sin convertir el cambio de voluntad de una parte en una imposición sobre la otra.

En ese marco, atribuir el conflicto a una supuesta estrategia de los representantes de Álvarez requeriría pruebas. Sostener que le aconsejaron mostrarse descontento para provocar el rechazo de los hinchas y forzar una venta es una hipótesis, no un hecho acreditado. La crítica puede discutir decisiones y responsabilidades sin adjudicar intenciones que no conoce.

La dimensión humana merece consideración. El bienestar de un deportista importa y ninguna exigencia contractual justifica el maltrato. Pero la empatía tampoco debería funcionar como una excepción automática a las reglas porque el protagonista nos resulta cercano o querido.

Ahí aparece la enseñanza que puede trasladarse a Argentina. Una sociedad previsible necesita acuerdos válidos que protejan a quienes los celebran y procedimientos confiables para resolver sus diferencias. Esa exigencia alcanza al trabajador y al empleador, al jugador y al club. La simpatía personal no debería decidir cuándo una obligación tiene valor.

El viejo apretón de manos expresa una idea que conserva vigencia: comprometer la palabra supone asumir responsabilidades. Cumplir, renegociar o rescindir por las vías previstas permite compatibilizar libertad y confianza. El afecto por Julián puede permanecer intacto sin que el valor de lo firmado se vuelva secundario.