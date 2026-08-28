Consejos para maximizar el espacio en dormitorios de estudiantes con soluciones prácticas

Los dormitorios de estudiantes suelen ser espacios reducidos y abarrotados, pero existen diversas soluciones que permiten optimizar el espacio y mantener el orden. La diseñadora de interiores Virginia Toledo, de Toledo Geller, recomendó un carrito de tres niveles con ruedas, ideal para guardar ropa, artículos de tocador y snacks. "Unimos dos de estos carritos con bridas, colocándolos de espaldas y almacenándolos debajo de la cama semi-elevada de mi hija. Ella puede sacarlo fácilmente y girarlo para acceder al lado posterior, aprovechando así la altura y profundidad del espacio", explicó.

Otra opción interesante es el espejo de cuerpo entero que se cuelga en la puerta, una alternativa que evita que los espejos independientes ocupen valioso espacio. La diseñadora Susie Novak, de Oakland, destacó que permite a los estudiantes realizar un chequeo rápido de su atuendo antes de salir. "Es esencial para el 'fit check'", comentó.

Para mantener organizados los horarios y los syllabus, el diseñador neoyorquino Barrett Oswald sugirió un tablero de corcho de fieltro que se adhiere a la pared sin necesidad de clavos. "Me encanta el tablero que se puede aplicar directamente en la pared de un dormitorio o apartamento sin causar daños", indicó. Esto permite mantener fotos y notas organizadas sin ocupar espacio en el escritorio.

El estudiante Benedetto Rebecca, quien creó el Dorm Room Edit durante su segundo año de universidad, recomendó las bolsas de mudanza de alta resistencia. "Usé estas bolsas durante mis cuatro años en la universidad y todavía las recomiendo. Son flexibles y se adaptan a cualquier lugar, ya sea en un auto o debajo de la cama", dijo. Además, cuentan con etiquetas para identificar su contenido fácilmente.

Un estante de escritorio de tres niveles también se presentó como una excelente opción para maximizar el almacenamiento vertical. Staten mencionó que estos muebles organizan útiles escolares, libros y decoraciones sin abarrotar el escritorio. Este tipo de estante incluye secciones para mantener papeles y bolígrafos organizados, además de un espacio amplio para laptops.

Las cajas de almacenamiento delgadas con ruedas son recomendadas por Rebecca para aprovechar el espacio bajo la cama. "La cama es el centro, ocupa la mayor parte del espacio y debe ser utilizada de manera efectiva", afirmó. Estos contenedores permiten guardar desde pesas hasta suministros de arte, y su exterior de madera les otorga un estilo discreto.

La diseñadora Lindsay Olson destacó el carrito de IKEA como el "multitasker definitivo para espacios pequeños". "Funciona como caddy de escritorio y estación de snacks en una sola pieza móvil, manteniendo los elementos esenciales accesibles sin ocupar espacio en el suelo", explicó. Gracias a su tapa, también puede funcionar como mesa de noche.

El organizador de maquillaje con soporte para brochas, sugerido por Samantha Yanks, ayuda a mantener cada producto en su lugar. "Esto transforma el momento de prepararse en una rutina de belleza en lugar de una búsqueda interminable entre pouches", señaló. Su diseño compacto permite que se coloque en el escritorio sin ocupar demasiado espacio.

Los detalles como los percheros de terciopelo pueden marcar una gran diferencia en el orden del armario. Yanks subrayó que los percheros de terciopelo no solo son más estéticos, sino que también son prácticos, ya que evitan que la ropa se deslice. Además, un organizador de closet colgante puede actuar como un segundo cajón, manteniendo la ropa y los accesorios organizados y el piso libre de desorden.

Por último, un organizador de escritorio de tres niveles ayuda a evitar el caos en el espacio de trabajo. Olson afirmó que este tipo de divisores asegura que cada objeto tenga un hogar permanente, facilitando la concentración al transformar un montón desordenado en un espacio de trabajo curado. También se recomendó un ottomán con almacenamiento oculto, que sirve como asiento adicional y solución para guardar objetos.