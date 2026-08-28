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Enfrentamiento a tiros en Ituzaingó: un policía y cuatro motochorros en acción

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Santa Rosa y José María Paz, al límite entre las localidades de Villa Ariza y la localidad de Castelar Norte, Morón. La víctima y el oficial resultaron ilesos.

28/08/2026 | 16:24Redacción Cadena 3

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Enfrentamiento a tiros en Ituzaingó: un policía y cuatro motochorros en acción

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Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Un oficial de la Policía de la Ciudad se vio involucrado este viernes en un tiroteo con cuatro motochorros que intentaron robarle el vehículo a un motociclista en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el incidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Santa Rosa y José María Paz, en el límite entre las localidades de Villa Ariza y Castelar Norte, en Morón, y a pocos metros de la estación del tren Sarmiento. Allí, un grupo de cuatro delincuentes que se desplazaban en motocicletas atacaron a un hombre con la intención de robarle su rodado.

El oficial, identificado con las iniciales D.D.M., se percató de la situación, dio la voz de alto y, tras extraer su arma reglamentaria, comenzó a intercambiar disparos con los ladrones.

Los delincuentes huyeron sin lograr consumar el robo, mientras que tanto el uniformado como la víctima resultaron ilesos.

Al lugar se presentó personal de la Comisaría Segunda de Villa Ariza, mientras que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 Descentralizada de Ituzaingó caratuló el caso como tentativa de robo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Ituzaingó?
Un policía de la Ciudad se enfrentó a tiros con cuatro motochorros que intentaron robar a un motociclista.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El hecho tuvo lugar en la intersección de las avenidas Santa Rosa y José María Paz, en Ituzaingó.

¿Cuándo ocurrió el tiroteo?
El enfrentamiento se registró el viernes 28 de agosto de 2026.

¿Qué resultado tuvo el enfrentamiento?
Tanto el oficial como la víctima del robo resultaron ilesos, mientras que los delincuentes huyeron.

¿Quiénes intervinieron en la escena?
Personal de la Comisaría Segunda de Villa Ariza y la UFI N.º 2 Descentralizada de Ituzaingó atendieron el caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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