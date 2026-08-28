Un cordobés limpia el río Suquía por su cuenta y encontró hasta un calefón: “El río no es un tacho"

El río Suquía atraviesa Córdoba de punta a punta y forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Sin embargo, acercarse a su cauce permite descubrir una realidad muy diferente: colchones, valijas, electrodomésticos, botellas, latas, bolsas y escombros que terminan acumulados en el agua.

Frente a esta situación, Juan Manuel Romero, comerciante de barrio San Vicente y aficionado al deporte, decidió involucrarse y comenzar a limpiar por su cuenta distintos sectores del río. A través de sus redes sociales mostró parte de los residuos que encontró y retiró del cauce.

Entre los objetos más llamativos apareció un calefón. También sacó colchones, valijas, changuitos, cascos de moto, partes de lavarropas y otros electrodomésticos.

“Hay lugares que forman parte del paisaje de una ciudad y que de tan cotidianos los dejamos de mirar”, contó el periodista de Cadena 3 al presentar la historia. Y agregó que el trabajo de Romero busca poner en evidencia una problemática que afecta al río y a toda su cuenca.

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“El río no es un tacho de basura”

Romero explicó que su iniciativa no se limita a la publicación de videos, sino que apunta a desarrollar un proyecto para avanzar con una limpieza más profunda del río.

“Me he comprometido. Esto no es simplemente un video. Hay un proyecto de limpiar el río profundamente, que lo veamos de verdad para que simplemente el río vuelva a la vida”, explicó durante la entrevista con Cadena 3.

El cordobés también destacó la necesidad de recuperar el ecosistema y favorecer el regreso de distintas especies de aves que habitan en el entorno del Suquía.

Según señaló, una parte importante del problema se origina en los barrios cercanos al cauce. Los residuos que son arrojados en las calles pueden terminar siendo arrastrados hacia los desagües urbanos y, finalmente, llegar al río.

“El río no es un tacho de basura”, es el mensaje central de la iniciativa.

Colchones y electrodomésticos, entre los residuos

La cantidad y variedad de elementos encontrados sorprendió al propio Romero. Además del calefón, mencionó la presencia de numerosos colchones a lo largo de distintos sectores de la vera del río.

Advirtió que estos residuos no solo representan un problema visual. Los materiales que componen los colchones pueden deteriorarse por efecto del sol y el agua y terminar incorporándose al ambiente.

Romero mencionó materiales como polietileno, poliuretano y fibras, que pueden desprenderse con el paso del tiempo y afectar el ecosistema.

También señaló la presencia de numerosas latas y otros residuos que llegan al cauce a través de los desagües urbanos.

Una contaminación que recorre toda la cuenca

El problema, según explicó Romero, no queda limitado a un sector de la ciudad. La contaminación puede desplazarse por la corriente y continuar a lo largo de la cuenca del río Suquía hasta su desembocadura en la laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ansenuza.

Por eso, consideró necesario modificar los hábitos de los vecinos de los barrios que se encuentran en las inmediaciones del río y evitar que los residuos terminen en los desagües o directamente en el cauce.

La iniciativa comenzó como una forma de llamar la atención sobre una situación que, según Romero, se ha naturalizado con el paso del tiempo.

Reclaman más controles para evitar que arrojen basura

Durante la entrevista también se planteó la necesidad de contar con mayores controles para evitar que los residuos sean arrojados al río.

Romero consideró que la instalación de cámaras podría ayudar a identificar a quienes contaminan y que deberían aplicarse multas a las personas que sean detectadas arrojando basura.

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“Cuando te tocan el bolsillo, ahí te corregís”, sostuvo al plantear la necesidad de combinar la concientización ambiental con medidas de control.

También se mencionó que desde el municipio existen mecanismos para realizar denuncias y enviar fotografías sobre situaciones de este tipo. Sin embargo, se remarcó que no debería recaer exclusivamente en los vecinos la tarea de controlar permanentemente el estado del río.

Un símbolo de Córdoba convertido en basural

El trabajo de Romero permite observar desde cerca elementos que muchas veces pasan inadvertidos para quienes circulan por las calles de la ciudad.

Desde un vehículo, la contaminación del cauce puede resultar difícil de percibir. Pero al acercarse a la ribera, aparecen los residuos acumulados: colchones, electrodomésticos, partes de lavarropas, valijas y todo tipo de objetos.

La intención del cordobés es que esa postal deje de naturalizarse y que la recuperación del río Suquía no dependa únicamente de quienes voluntariamente se acercan a limpiarlo.

“Limpiar el río es importante, pero mucho más importante sería no tener que limpiarlo de esta manera”, fue la reflexión planteada durante la entrevista.

Informe de Jorge Mercado