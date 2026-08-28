De la Espriella impulsa la reanudación de la aspersión aérea de coca en Colombia con glifosato

FOTO: De la Espriella abre la puerta a reanudar aspersión aérea de coca con polémico herbicida en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Abelardo de la Espriella ha abierto la posibilidad de reanudar las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato, un herbicida que fue prohibido en Colombia hace más de diez años. Esta decisión se formaliza a través de una resolución que deroga la anterior, que mantenía suspendida la utilización de este químico.

El documento, fechado el 18 de agosto, fue divulgado por el Diario Oficial y marca un cambio significativo en la política de lucha contra las drogas. La fumigación aérea con glifosato había sido suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional, debido a preocupaciones sobre los potenciales efectos adversos en la salud y el medio ambiente, además de un informe de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que el herbicida podría estar relacionado con el cáncer en humanos.

Durante su campaña electoral, el conservador De la Espriella había manifestado su intención de utilizar herbicidas biológicos para combatir los cultivos de hoja de coca, buscando alternativas al glifosato que no contravinieran la decisión de la corte, pero que también resultaran efectivas.

La resolución que se dio a conocer no implica una reanudación automática del programa de erradicación mediante aspersión aérea, ya que se requieren otros requisitos como una licencia ambiental, consultas a comunidades étnicas y la aprobación del Instituto Nacional de Salud.

El gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) había intentado reanudar las fumigaciones aéreas, pero la Corte Constitucional detuvo esa iniciativa. La política de lucha antinarcóticos de De la Espriella representa un giro respecto a su antecesor, Gustavo Petro, quien había desalentado la erradicación forzada y priorizado métodos voluntarios en colaboración con los campesinos cultivadores de coca.

De la Espriella ha manifestado su firme intención de evitar que más cocaína salga de Colombia, país que se mantiene como el principal productor mundial de este alcaloide, y se ha alineado con la política antidrogas de Donald Trump, que incluye bombardeos a embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con hoja de coca en Colombia alcanzó las 261.000 hectáreas en 2024.