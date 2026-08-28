Identifican a Alejandro Jerez, otro desaparecido del ex centro clandestino La Perla

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar los restos de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau, cuyos restos se encontraban enterrados en el ex centro clandestino de detención La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba.

Nacido el 30 de julio de 1953 en la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro tenía 22 años y esperaba una niña. En el momento de su secuestro, que ocurrió el 5 de mayo de 1976, trabajaba en IKA-Renault y residía en una pensión en el barrio Alberdi de Córdoba, donde fue capturado junto a su esposa Susana Noemí Huarte Martínez, quien se encontraba embarazada de dos meses y estudiaba Medicina. Hasta la fecha, no se han recibido novedades sobre su paradero.

El proceso de identificación se realizó en el Laboratorio de Genética Forense, donde los expertos compararon los restos óseos encontrados en la reserva natural militar La Calera con muestras de familiares obtenidas por el EAAF y perfiles genéticos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

"Con esta nueva identificación, ya son 30 las personas desaparecidas halladas e identificadas en el marco de los trabajos que lleva adelante el EAAF", informó la ONG a través de sus redes sociales, subrayando que aún quedan cinco víctimas por identificar.

Este trabajo cuenta con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. El gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba han proporcionado logística y recursos necesarios para llevar a cabo los estudios.

Las excavaciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal N.º 3, bajo la dirección del juez Hugo Vaca Narvaja, y se están realizando en una zona conocida como Loma de Torito, en el interior de La Calera.

La Perla, que estuvo bajo el mando del militar Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los centros de detención más significativos del país, iniciando sus operaciones en 1976, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que alrededor de 2.500 personas fueron detenidas de manera clandestina allí, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.

Hoy en día, La Perla se ha transformado en un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, ofreciendo diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.