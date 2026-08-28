Manchester City sigue imparable en la Premier League tras vencer al Crystal Palace 4-1

LONDRES — Rayan Cherki se destacó al marcar dos goles en un lapso de cinco minutos, mientras que Erling Haaland también contribuyó con un doblete, llevando al Manchester City a una victoria de 4-1 sobre el Crystal Palace el viernes, en un partido que les permite mantener un inicio perfecto en la Liga Premier.

Haaland, quien fue el máximo goleador de la liga la temporada anterior, abrió el marcador a los 17 minutos con un preciso cabezazo. Cherki amplió la ventaja al inicio de la segunda mitad, al sortear a varios defensores y empujar el balón a la red desde corta distancia.

Sin embargo, el Palace reaccionó rápidamente, acortando la distancia casi de inmediato. Un magnífico tiro libre ejecutado por Yeremy Pino impactó en el travesaño y rebotó hacia la red tras golpear la espalda del portero Gianluigi Donnarumma.

Pero Cherki, en un estado de forma excepcional, restableció la ventaja de dos goles para el City apenas dos minutos después, con un disparo desviado desde fuera del área que sorprendió al arquero Dean Henderson.

Este fue el primer doblete en la carrera de Cherki en la Liga Premier. Finalmente, Haaland selló la victoria con un remate de zurda a seis minutos del final, dejando al City en la cima de la liga con seis puntos tras dos partidos disputados.