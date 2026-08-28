La gran semana del otro Milei

Por Sergio Suppo

Hay dos personas conviviendo en el mismo despacho del Sillón de Rivadavia. Por un lado, el mandatario que coprotagoniza a diario la agenda pública con insultos en la red X, descalificaciones agresivas y exabruptos dirigidos a periodistas, opositores y economistas. Un ejercicio cotidiano que, lejos de herir únicamente a sus destinatarios, erosiona la propia investidura presidencial y descuida la responsabilidad de garantizar la paz social.

Pero existe otro Presidente. Es el líder político que, mientras vocifera en público, habilita en privado una aceitada mesa de negociación encabezada por sus funcionarios de máxima confianza: Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli. Y a ese mandatario, al que se sienta a acordar, le va sensiblemente mejor.

La semana legislativa dejó muestras contundentes de esta dualidad. A pesar del tono hostil que el Poder Ejecutivo mantiene frente a la oposición, el gobierno cosechó triunfos estratégicos en el Congreso. En la Cámara de Diputados se logró dar luz verde a la reforma de la carta orgánica del Banco Central y a la ley de inocencia fiscal. En el Senado, en tanto, la bancada oficialista junto a sus aliados — e incluso con el acompañamiento del kirchnerismo— logró un récord histórico al aprobar cerca de 70 pliegos de jueces federales, alcanzando la exigente mayoría de dos tercios.

Este pragmatismo tiene su correlato en la opinión pública. La última medición del índice de confianza de la Universidad Di Tella —una variable muy observada por el círculo rojo por su correlación electoral— mostró un repunte de seis a siete puntos. Con esos guarismos, la gestión oficial se consolidaría hoy cerca del 40% de la intención de voto.

Incluso en la gestión económica empieza a primar el pragmatismo por sobre la pureza ideológica. La reciente decisión de volcar fondos del sistema previsional para financiar créditos hipotecarios dista de la doctrina libertaria ortodoxa, pero responde a una necesidad política clara: reactivar la economía real y amortiguar los costos sociales de cara a los próximos turnos electorales.

La paradoja del escenario político actual reside allí. Mientras el Presidente que agrede degrada el debate público, el mandatario que habilita acuerdos demuestra una eficacia política innegable. Resta ver hasta cuándo ambas facetas podrán coexistir en el mismo gobierno.