Dictaron prisión perpetua y penas de hasta 31 años para una banda que operaba en zona sur de Rosario

La Justicia de Rosario condenó este viernes a seis integrantes de una organización criminal investigada por una serie de delitos violentos cometidos en la ciudad y alrededores. Las penas fueron dictadas en la Sala 7 del Centro de Justicia Penal por un tribunal integrado por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Natalia Benvenuto y Jorge Rodríguez.

Luciano C., de 23 años, recibió 31 años de prisión efectiva como jefe de una asociación ilícita agravada por la participación de menores y como instigador de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Marcelo S., también de 23 años, fue condenado a 14 años como miembro de la organización, por un robo agravado en grado de tentativa y por portación de arma de fuego de guerra.

Dylan B., de 23 años, recibió 12 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y por tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra. Mirco G., de 25 años, fue condenado a siete años como miembro de la estructura. En ambos casos fueron absueltos por algunos de los cargos de homicidio por aplicación del beneficio de la duda.

En tanto, Agustín V., de 25 años, y Juan Ignacio G., de 22, fueron condenados a prisión perpetua por homicidios criminis causa agravados por el uso de armas de fuego, además de robos calificados y portación ilegítima de armas de guerra. Por otro lado, María del Carmen M., de 61 años, fue absuelta por el delito de asociación ilícita por aplicación del beneficio de la duda.

Según la acusación de las fiscales Marisol Fabbro y Paula Barros, la organización tenía como objetivo ocupar y controlar sectores de Rosario y desplazar a bandas rivales para obtener beneficios económicos a través de actividades ilícitas. La estructura operaba principalmente en barrios del sur de la ciudad y estaba vinculada, según la investigación, con homicidios, amenazas, extorsiones, balaceras, robos, venta de drogas y delitos relacionados con armas.

Entre los hechos investigados aparecen varios homicidios. Uno de ellos ocurrió en junio de 2021 y tuvo como víctima a un hombre que fue atacado a tiros mientras circulaba en un Chevrolet Celta. También se investigó el crimen de otro hombre, ocurrido en febrero de 2022, por el que se atribuyó a Mirco G. y Santiago A. haber efectuado los disparos, presuntamente por encargo de Luciano C. Además, se analizó un homicidio cometido durante el robo de una motocicleta en la zona de la autopista Rosario-Buenos Aires.

La investigación también incluyó otros episodios violentos, robos de vehículos, portación y tenencia ilegal de armas y comercialización de estupefacientes. De acuerdo con la Fiscalía, Dylan B. habría cumplido un rol de nexo entre los integrantes de la estructura y sus jefes, mientras que otros acusados tenían funciones vinculadas con la logística, el manejo de vehículos, armas y drogas.