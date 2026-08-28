Villa Gobernador Gálvez: cuatro aprehendidos por un hecho de intimidación pública en una escuela

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron procedimientos en barrio La Ribera, en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una causa por intimidación pública. La investigación se inició luego de que el lunes dejaran una nota amenazante en la Escuela Secundaria Orientada Nº 1515 y posteriormente incendiaran el automóvil de una docente con una bomba molotov.

Como resultado de los operativos, tres personas mayores de edad y un menor fueron aprehendidos y trasladados a sede de la PDI, donde quedaron a disposición de la Justicia. Además, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir y calzados que serían de interés para la investigación.

La nota intimidatoria estaba dirigida a un hombre que se encuentra privado de su libertad y contenía amenazas contra distintas personas. Poco después, un artefacto incendiario de fabricación casera fue arrojado contra el vehículo de una docente del establecimiento, lo que provocó un foco de incendio.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI, con intervención de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva y de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. Los fiscales Franco Tassini y Romina Cocomazzi quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.