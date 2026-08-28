Ocho parejas dieron el "sí" en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario

FOTO: Cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta en Rosario.

Ocho parejas celebraron este jueves sus matrimonios civiles en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario, en el marco del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”. La iniciativa permite realizar enlaces en espacios públicos y emblemáticos, como alternativa a las sedes tradicionales del Registro Civil.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la convocatoria y anticipó que “ya tenemos agotados los turnos hasta diciembre de este año en los diferentes lugares que hemos propuesto para estos enlaces”. Desde el lanzamiento del programa, cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta en Rosario y otras localidades santafesinas.

La agenda continuará en septiembre con celebraciones en el Pasaje Juramento y el Rosedal del Parque Independencia, mientras que también están previstos casamientos en el Pasaje Luetich y la glorieta del Parque Alem. Los turnos se solicitan de manera online y se asignan por orden de inscripción, con listas de espera ante eventuales bajas.

Durante la jornada, las parejas destacaron la posibilidad de casarse en un lugar histórico de la ciudad. Eric y Ludmila, que conviven hace cinco años, definieron la experiencia como “muy linda”, mientras que Alejandro y Paola, luego de 20 años de convivencia, aseguraron que hacerlo allí “es un lujo, un sitio muy lindo” y agradecieron la oportunidad.

Informe de Fernando Carrafiello.