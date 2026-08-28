En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Ocho parejas dieron el "sí" en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario

El programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo” ya reunió a casi 300 matrimonios y tiene turnos agotados hasta diciembre en distintos espacios emblemáticos.

28/08/2026 | 13:12Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta en Rosario.

FOTO: Cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Ocho parejas dieron el "sí" en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

  2.

    Audio. Ocho parejas dieron el "sí" en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Ocho parejas celebraron este jueves sus matrimonios civiles en el Salón Blanco de la Sede de Gobierno de Rosario, en el marco del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”. La iniciativa permite realizar enlaces en espacios públicos y emblemáticos, como alternativa a las sedes tradicionales del Registro Civil.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la convocatoria y anticipó que “ya tenemos agotados los turnos hasta diciembre de este año en los diferentes lugares que hemos propuesto para estos enlaces”. Desde el lanzamiento del programa, cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta en Rosario y otras localidades santafesinas.

La agenda continuará en septiembre con celebraciones en el Pasaje Juramento y el Rosedal del Parque Independencia, mientras que también están previstos casamientos en el Pasaje Luetich y la glorieta del Parque Alem. Los turnos se solicitan de manera online y se asignan por orden de inscripción, con listas de espera ante eventuales bajas.

Durante la jornada, las parejas destacaron la posibilidad de casarse en un lugar histórico de la ciudad. Eric y Ludmila, que conviven hace cinco años, definieron la experiencia como “muy linda”, mientras que Alejandro y Paola, luego de 20 años de convivencia, aseguraron que hacerlo allí “es un lujo, un sitio muy lindo” y agradecieron la oportunidad.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Cuántas parejas se casaron en Rosario? Ocho parejas celebraron sus matrimonios civiles.

¿Quién destacó la convocatoria del programa? El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

¿Cuántas parejas han participado del programa desde su lanzamiento? Cerca de 300 parejas ya participaron de la propuesta.

¿Dónde se celebrarán los próximos casamientos? En el Pasaje Juramento y el Rosedal del Parque Independencia.

¿Cómo se solicitan los turnos para los enlaces? Los turnos se solicitan de manera online y se asignan por orden de inscripción.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf