Una multitud despide a Rubén Rada en Uruguay: música, comida y largas filas

FOTO: Entre paseos de comida, música y más de setecientos metros de fila: Uruguay despide a Rubén Rada.

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Una gran multitud se congrega para rendir homenaje al célebre cantante Rubén "El Negro" Rada en el Salón de los Pasos Perdidos, ubicado en las cercanías del Palacio Legislativo de Uruguay. La fila para ingresar supera los 700 metros alrededor del edificio.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, el periodista uruguayo Alfredo Baute destacó que el ambiente en los alrededores del Palacio es casi "festivo", en sintonía con lo que ocurre dentro, donde el artista es despedido entre canciones y aplausos. Afuera, se han instalado puestos de comida, música y un paseo de actividades.

El ambiente festivo se ve acentuado por los parlantes que reproducen las canciones de Rada, lo que lleva a muchos a bailar. Baute mencionó que, según su percepción, la despedida no se limitaría a las 21.00 horas, como estaba previsto.

El periodista observó que no hay presencia policial visible, lo que resulta sorprendente. Se han apostado ambulancias a los lados de la multitud, pero el tránsito fluye normalmente y algunos conductores saludan con bocinazos al pasar por la zona.

En sus declaraciones, Baute señaló que se percibe un ambiente de "alegría", donde "no hay tristeza". "Es como si le rindieran homenaje con su música. Nunca había visto algo así; la gente baila y lo recuerda. Es muy loco, es como si lo festejaran. Muchos de la comunidad afro lo celebran, buscando continuar el homenaje, incluso en el Barrio Palermo. Rada dejó un legado hermoso", aseguró.

"Es imposible que concluya a las 21.00. Conozco a la familia de Rada, que siempre ha sido buena con el público, y dudo que den la orden de cerrar a esa hora. Considero que seguirán hasta la medianoche o más. La fila avanza muy lentamente y hay que esperar horas para poder ingresar", concluyó Baute.