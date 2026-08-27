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Despedida a Rubén Rada: un velorio lleno de música y recuerdos en el Palacio Legislativo

Este miércoles falleció Rubén Rada a los 83 años. El velorio se lleva a cabo en el Palacio Legislativo, donde amigos y familiares lo despiden con música y aplausos.

27/08/2026 | 18:15Redacción Cadena 3

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Velorio de Rubén Rada.

FOTO: Velorio de Rubén Rada.

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Uruguay vive un días de duelo nacional tras la muerte de Rubén "El Negro" Rada, quien falleció este miércoles a los 83 años. En este marco, su velorio se realiza en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se ha congregado una multitud para rendir homenaje al icónico artista.

En un emotivo momento, los asistentes se unieron en un canto colectivo, interpretando "Muriendo de plena", uno de los temas más representativos del músico. Un video difundido por la Agencia Noticias Argentinas muestra cómo amigos, familiares y fans se levantaron de sus asientos para entonar el famoso verso: "Cuando yo me muera, // no quiero llanto ni pena // Prefiero que se me vele bailando una rica plena".

A pesar de algunos llantos, los presentes intentaron honrar la memoria de Rada de la manera que él habría deseado, celebrando su vida a través de la música. Tras la interpretación, el ambiente se llenó de aplausos al grito de "Olé, olé, olé, Negro, Negro".

El velorio, que se extenderá hasta las 21:00 de este jueves, ha atraído a miles de personas que buscan rendir su último adiós al intérprete que dejó una huella imborrable en la música rioplatense. Rada falleció después de haber estado internado durante tres semanas debido a complicaciones derivadas de una neumonía bilateral.

Los asistentes forman filas para acercarse al féretro y dejar flores o recuerdos, mientras los seres queridos del artista permanecen en el lugar, rodeados de coronas de flores. Funcionarios políticos también han asistido al velorio, entre ellos la exvicepresidenta Lucía Topolansky, y la senadora Blanca Rodríguez tuvo un emotivo encuentro con Julieta Rada, la hija del músico.

Lectura rápida

¿Quién fue Rubén Rada?
Un reconocido músico uruguayo, fallecido a los 83 años, el 27 de agosto.

¿Dónde se realiza su velorio?
En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay.

¿Cómo se despidieron de él?
Con un canto colectivo de "Muriendo de plena" y aplausos en homenaje.

¿Cuándo se llevará a cabo el velorio?
Hasta las 21:00 de este jueves 27 de agosto.

¿Qué causó su muerte?
Complicaciones derivadas de una neumonía bilateral.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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