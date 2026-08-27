Luis Machín revela cómo se preparó para interpretar a Ricardo Barreda en la nueva película
El elenco de 'Barreda' compartió sus experiencias al interpretar uno de los casos más impactantes de Argentina. La película, que se estrena el 28 de agosto en Prime Video, explora la historia de las víctimas.
FOTO: Luis Machín en Barreda.
Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- "Barreda", el film que aborda el escalofriante caso del odontólogo Ricardo Barreda, quien asesinó a su suegra, esposa e hijas, se estrena en Prime Video el 28 de agosto. Este relato ha conmocionado a la sociedad argentina y se centra en un episodio oscuro de la historia nacional.
Durante la presentación oficial del filme, la directora Daniela Goggi y el elenco discutieron el desafío de dar vida a personajes tan complejos. Luis Machín, quien encarna a Barreda, se sumergió en archivos históricos para comprender la psique del asesino. En sus propias palabras, "Uno intenta descifrar qué es lo que lo movió a semejante atrocidad". A través de su investigación, Machín se enfocó en las peculiaridades de Barreda, analizando su forma de hablar y gesticular, así como su habilidad para presentarse como víctima.
El actor describió a Barreda como "un tipo que es de muy pocas luces... Una especie de argentino medio entre canchero y poco talentoso". Esta caracterización refleja la imagen que dejó en los medios, donde su personalidad ha sido objeto de análisis y discusión.
En cuanto a la posibilidad de arrepentimiento por parte de Barreda, Machín expresó: "No, es curioso que te das cuenta cuando él dice que sí, que se arrepiente. Cuando aprendes a leerlo, te das cuenta que es todo lo contrario". Este enfoque sugiere una comprensión más profunda del carácter del asesino y su falta de remordimientos.
La narrativa del filme se centra en las víctimas, una perspectiva a menudo ignorada. Carla Peterson, quien interpreta a Gladys, la esposa de Barreda, comentó sobre el desafío de dar voz a quienes fueron silenciadas: "Esas mujeres fueron interpretadas por abogados, por juicios, por fiscales, pero no las pudimos ver, no pudimos imaginarnos cómo realmente eran ellas". Peterson también reflexionó sobre los relatos que describen a las víctimas como tiranas, sugiriendo que esta percepción podría haber alimentado el odio de Barreda: "vos ahí empezás a entender por qué este tipo las odiaba tanto".
La actriz Mercedes Morán, quien interpreta a Elena, la suegra de Barreda, aportó su visión sobre la dinámica familiar: "Había una complicidad entre ellas —las víctimas— por tener una persona que las confrontaba tanto, y esa complicidad a su vez alimentaba la paranoia de él". Esta complicidad entre las mujeres contrasta con la figura aislada y violenta de Barreda.
El elenco de "Barreda" también incluye a Maite Lanata y Margarita Páez, quienes dan vida a las hijas de Barreda, además de las actuaciones de Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.
Lectura rápida
¿De qué trata la película 'Barreda'?
La película aborda el caso del odontólogo Ricardo Barreda, quien asesinó a su familia, explorando tanto su historia como la de las víctimas.
¿Quién es Luis Machín?
Es un reconocido actor argentino que interpreta a Ricardo Barreda en la película, preparándose a través de archivos históricos.
¿Qué opinó Machín sobre Barreda?
Machín describió a Barreda como un hombre "de pocas luces" y comentó sobre su falta de arrepentimiento tras los crímenes.
¿Qué perspectiva ofrece la película sobre las víctimas?
La narrativa se centra en las mujeres asesinadas, dándoles voz y mostrando su complejidad más allá de la figura de Barreda.
¿Quiénes más forman parte del elenco?
El elenco incluye a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Páez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.
[Fuente: Noticias Argentinas]