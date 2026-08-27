Luis Machín revela cómo se preparó para interpretar a Ricardo Barreda en la nueva película

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- "Barreda", el film que aborda el escalofriante caso del odontólogo Ricardo Barreda, quien asesinó a su suegra, esposa e hijas, se estrena en Prime Video el 28 de agosto. Este relato ha conmocionado a la sociedad argentina y se centra en un episodio oscuro de la historia nacional.

Durante la presentación oficial del filme, la directora Daniela Goggi y el elenco discutieron el desafío de dar vida a personajes tan complejos. Luis Machín, quien encarna a Barreda, se sumergió en archivos históricos para comprender la psique del asesino. En sus propias palabras, "Uno intenta descifrar qué es lo que lo movió a semejante atrocidad". A través de su investigación, Machín se enfocó en las peculiaridades de Barreda, analizando su forma de hablar y gesticular, así como su habilidad para presentarse como víctima.

El actor describió a Barreda como "un tipo que es de muy pocas luces... Una especie de argentino medio entre canchero y poco talentoso". Esta caracterización refleja la imagen que dejó en los medios, donde su personalidad ha sido objeto de análisis y discusión.

En cuanto a la posibilidad de arrepentimiento por parte de Barreda, Machín expresó: "No, es curioso que te das cuenta cuando él dice que sí, que se arrepiente. Cuando aprendes a leerlo, te das cuenta que es todo lo contrario". Este enfoque sugiere una comprensión más profunda del carácter del asesino y su falta de remordimientos.

La narrativa del filme se centra en las víctimas, una perspectiva a menudo ignorada. Carla Peterson, quien interpreta a Gladys, la esposa de Barreda, comentó sobre el desafío de dar voz a quienes fueron silenciadas: "Esas mujeres fueron interpretadas por abogados, por juicios, por fiscales, pero no las pudimos ver, no pudimos imaginarnos cómo realmente eran ellas". Peterson también reflexionó sobre los relatos que describen a las víctimas como tiranas, sugiriendo que esta percepción podría haber alimentado el odio de Barreda: "vos ahí empezás a entender por qué este tipo las odiaba tanto".

La actriz Mercedes Morán, quien interpreta a Elena, la suegra de Barreda, aportó su visión sobre la dinámica familiar: "Había una complicidad entre ellas —las víctimas— por tener una persona que las confrontaba tanto, y esa complicidad a su vez alimentaba la paranoia de él". Esta complicidad entre las mujeres contrasta con la figura aislada y violenta de Barreda.

El elenco de "Barreda" también incluye a Maite Lanata y Margarita Páez, quienes dan vida a las hijas de Barreda, además de las actuaciones de Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.