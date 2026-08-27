Nicolás Ruggiero asumió el frente de la Fundación Rosario con agenda "hacia el futuro"

Con el presidente de la constructora Edilizia e Ignacio Imaz de Crucijuegos, la institución renovó a su conducción. Suceden al arquitecto Rómulo Bertoya. Buscan impulsar proyectos con sinergia público-privada con el empresariado, la producción e instituciones de la sociedad civil.

La Fundación Rosario dio inicio a una nueva etapa institucional con la asunción de Nicolás Ruggiero como presidente de la entidad, en un encuentro realizado en el rooftop del Edificio Armonía de la Bolsa de Comercio de Rosario, que reunió a autoridades y a destacados referentes del entramado empresario e institucional de la ciudad.

Ruggiero es actualmente CEO y presidente de Edilizia, empresa constructora y desarrolladora con sede en Rosario. Desde ese rol, lidera una compañía vinculada al desarrollo urbano y a la transformación de la ciudad, experiencia que suma a su nueva responsabilidad al frente de Fundación Rosario.

El ingeniero, un joven empresario sub 50, sucede en la conducción al arquitecto Rómulo Bertoya, que lideró un proceso marcado por un fuerte interés en el bien común, con lazos con el trabajo y deporte social y silencioso pero activo trabajo para afrontar en 2024 la salida de la peor crisis de seguridad.

En la previa del acto, se realizó una fotografía institucional de los integrantes en el Aura, frente el río, con una convocatoria que fue el reflejo de la amplia representación de distintos sectores que tendrá la organización durante esta nueva gestión.

Forman parte de esta etapa de Fundación Rosario y del Consejo de Administración Nicolás Ruggiero, Ignacio Imaz, Manuel Macchi, Andrés Williams, Vito Scaglione, Leonardo Jacobson, Simón Villavicencio, Federico Semino, Lisandro Rosental, Jorgelina Fay, Joaquín Erlij, Gabriel Guglielmino, Martín Parodi, María Araujo, Juani Araujo, Rogelio Biazzi, Alejandra Mattheus, Agustín Inza, Marco Nasini, Guillermo Rosental, Silvana Dal Lago, Germán Vázquez, Grisel Di Bert, Marian Milicic, Gastón Paladini, Alejandro Larosa, Luciano Spoto, Germán Monney, Juan Pablo Lara, Ciro Seisas, Hernán Sefusatti y Nicolás Rubiolo.

El encuentro fue conducido por el periodista Hernán Funes, de Cadena 3, quien acompañó el desarrollo de la jornada y presentó a los distintos oradores, mientras que el catering estuvo a cargo de Grupo Aliendro, responsable de la propuesta gastronómica que acompañó la recepción y el cierre del evento.

Durante el acto tomaron la palabra el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el nuevo presidente de Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero.

Ruggiero planteó "el comienzo de una etapa orientada a convertir a Fundación Rosario en un ámbito desde el cual el sector privado, las instituciones y distintos actores de la comunidad puedan generar ideas, impulsar proyectos y contribuir activamente al desarrollo de Rosario".

La propuesta de trabajo presentada por el nuevo presidente "se estructura alrededor de cuatro grandes pilares: Rosario se piensa, como espacio para generar conocimiento, diagnósticos, debates e ideas que permitan pensar estratégicamente el futuro de la ciudad", informó la Fundación.

El flamante Consejo proyecta "una narrativa positiva sobre Rosario, poniendo en valor su identidad, su talento, sus empresas, sus instituciones y todo aquello que la distingue".

En ese sentido, Ruggiero planteó programas como "Rosario Innova" para promover nuevas soluciones, vincular talento, empresas, tecnología y conocimiento, e impulsar iniciativas capaces de responder a los desafíos urbanos y productivos de los próximos años; y "Rosario se Proyecta", enfocado en potenciar el posicionamiento de Rosario, fortalecer sus vínculos y transformar proyectos e ideas en iniciativas concretas con impacto para la ciudad.

La renovación de Fundación Rosario reúne a referentes provenientes de empresas e instituciones como Edilizia, Crucijuegos, Universidad del Gran Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario, LaCapital Multimedios, Liliana Electrodomésticos, Grupo Oroño, Molinos Juan Semino, Rosental Inversiones, CIBIC, IVANAR, MG Groups, Mayorista Parodi, Orlandi, Argental, Nasini, Food Corner, Sonder, Ferretera San Luis, Grupo Asegurador La Segunda, Milicic, Frigorífico Paladini, Agrofy, Amauta, Biond Agro, SIDERSA, Acopiar, Hotel Majestic, Molinos Santa Marta, Randstad, Banco Coinag, Rubiolo y Asociados, además de representantes de organismos públicos y otros actores del ecosistema productivo e institucional.

Con esta nueva conformación, Fundación Rosario busca consolidarse como un espacio de articulación capaz de reunir al sector privado, las instituciones y el Estado detrás de una agenda común para la ciudad, con una mirada de largo plazo y proyectos que aporten a la transformación y proyección de Rosario.

"La asunción de Ruggiero marca así el comienzo de un nuevo ciclo para la Fundación: una etapa que busca pasar de las ideas a la acción y poner la capacidad, el conocimiento y la experiencia de distintos referentes de Rosario al servicio del futuro de la ciudad", concluyeron.