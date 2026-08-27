FOTO: El juicio por la desaparición de Loan Peña se complica para 'El Americano' Soria

Corrientes, 27 agosto (NA) -- Nicolás Soria, conocido como 'El Americano', enfrenta un panorama más complicado en el juicio por la desaparición de Loan Peña, tras las declaraciones de tres miembros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal (PFA) que aseguraron que el acusado se hacía pasar por agente de Interpol y de la DEA.

Los agentes custodiaron el hotel 'Despertar Iberá' en 9 de Julio, donde se alojaban los acusados de la denominada 'Banda del hotel', quienes actualmente están siendo juzgados. Este jueves, los efectivos que participaron en diversos procedimientos, Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez de la PNA, y Lucas Matías González de la PFA, brindaron testimonios que coincidieron en los puntos centrales de la investigación.

Escobar relató que, al solicitarle identificarse, Soria afirmó: 'Soy de Interpol y nadie puede pedirme la identificación, ni la jueza, porque tengo un jefe que está por encima de todos.' Además, mencionó que al inicio le hablaba en inglés, pero luego cambió a un español fluido cuando llegó la Prefectura.

Este detalle cobra relevancia, ya que una testigo había indicado previamente que Soria se presentaba como parte de la DEA. Por su parte, Lucas Matías González también corroboró lo expuesto por los tres agentes de la PNA.

Soria continúa detenido e imputado por obstruir la investigación sobre la desaparición de Loan, quien fue visto por última vez en 2024, tras un almuerzo en la casa de su abuela en 9 de Julio.

El acusado, un supuesto empresario bonaerense, está vinculado a la 'Banda del hotel', un grupo de diez personas que, según la fiscalía, llegó a 9 de Julio días después de la desaparición de Loan, utilizando la fachada de la Fundación Lucio Dupuy, y que habría intentado desviar la investigación, según información de la agencia Noticias Argentinas.

Los testimonios presentados forman parte del debate y serán evaluados por el tribunal junto con las demás pruebas para esclarecer los hechos y determinar el papel de Soria y los otros imputados.

El próximo miércoles, deberán declarar José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño, todos de la Prefectura, mientras que al día siguiente lo harán Matías Agustín Fernández, Belén Nazarena Acosta, Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, también de la misma fuerza.