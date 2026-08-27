Tormentas más intensas y frecuentes: un especialista explicó qué ocurre en la región

FOTO: El fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles y cortes de energía.

Las fuertes tormentas que en las últimas horas afectaron a distintas localidades del sur de Santa Fe volvieron a poner en discusión la frecuencia con la que se producen estos fenómenos en la región. Mientras Las Rosas y San Genaro registraron importantes daños por viento y granizo, un especialista explicó que existen condiciones que podrían favorecer un aumento de este tipo de eventos en los próximos meses.

Rubén Piacentini, investigador superior de Conicet en el Instituto de Física Rosario y profesor honorario de la UNR, explicó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que las tormentas intensas “han existido siempre”, pero advirtió que distintos estudios realizados en la región permiten proyectar un posible incremento en su frecuencia.

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“Es muy probable, por los datos que se están recogiendo, que puede haber un incremento en el número de eventos de este tipo, de lluvias intensas y de vientos”, señaló durante una entrevista radial.

El especialista vinculó este escenario con dos factores: el cambio climático y la influencia del fenómeno de El Niño, que se caracteriza por un aumento de la temperatura de las aguas del océano Pacífico en determinadas regiones y puede modificar los patrones de precipitaciones en Sudamérica.

Según explicó, el aumento de la temperatura implica una mayor disponibilidad de agua en la atmósfera. A esto se suman las denominadas “teleconexiones”, mecanismos por los cuales cambios atmosféricos producidos a miles de kilómetros pueden terminar influyendo sobre las condiciones meteorológicas de otras regiones.

“Si hay agua más caliente, hay más evaporación, más nubes”, explicó, y agregó que esas masas de aire pueden desplazarse hacia el sur del continente y encontrarse con otros sistemas atmosféricos, generando condiciones favorables para lluvias y tormentas.

Zona de confluencia

Consultado específicamente por la reiteración de tormentas fuertes en localidades como Las Rosas, San Genaro, Montes de Oca y otros sectores de la región, el investigador señaló que existe una explicación vinculada con la ubicación geográfica y el encuentro de masas de aire de diferentes características.

“Justo chocan los dos frentes y viene uno más cálido y uno más frío”, describió, aunque aclaró que no conoce estudios específicos que permitan afirmar que exista un desplazamiento permanente de las tormentas hacia esa zona.

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Uno de los aspectos que consideró centrales es la posibilidad de contar con sistemas de alerta que permitan anticipar estos fenómenos. En ese sentido, mencionó el seguimiento mediante radares meteorológicos, que permite observar en tiempo real la evolución de las tormentas.

El especialista sostuvo que, en determinadas situaciones, esos datos podrían permitir anticipar la llegada de una tormenta con suficiente tiempo para tomar medidas preventivas.

Como ejemplo, señaló que el granizo que afectó recientemente a Rosario pudo ser seguido mediante información de radar desde su ingreso por la zona de Casilda. “Las nubes viajan entre 30, 50, 70 kilómetros por hora”, explicó, por lo que una tormenta detectada a unos 50 kilómetros puede llegar a la ciudad aproximadamente una hora después.

También remarcó la importancia de desarrollar sistemas de alerta que lleguen directamente a los teléfonos celulares de la población, como ocurre en otros países ante terremotos, inundaciones u otros eventos meteorológicos extremos.

Qué hay detrás del granizo

El investigador también explicó que no todas las tormentas de granizo representan el mismo nivel de riesgo. Las piedras de menor tamaño generan daños limitados, mientras que los episodios con granizo de mayor diámetro pueden provocar roturas de vidrios, daños en vehículos y afectaciones en viviendas.

Durante la entrevista también se refirió a las técnicas utilizadas en algunas regiones para intentar reducir el impacto del granizo, particularmente en zonas agrícolas. Mencionó experiencias desarrolladas en Mendoza, donde se utilizaron sustancias destinadas a modificar los procesos de formación de las gotas de agua y el hielo dentro de las nubes.

Sin embargo, aclaró que estas intervenciones tienen un alcance limitado y no permiten “controlar” el clima a gran escala.

En ese punto también fue consultado sobre la geoingeniería y las teorías que circulan en redes sociales acerca de supuestas intervenciones mediante aviones para modificar el clima. El especialista diferenció las investigaciones científicas reales de las afirmaciones sin sustento.

Explicó que existen proyectos de intervención sobre determinadas condiciones ambientales, como modificaciones de superficies urbanas para reducir el calor, pero consideró que muchas de las versiones que circulan sobre un supuesto control deliberado del clima pertenecen al terreno del mito o la especulación.

Cambios en la tierra

Otro de los factores analizados fue la modificación del suelo y la deforestación. El investigador señaló que la pérdida de cobertura vegetal puede influir en la forma en que el agua se absorbe y escurre, especialmente frente a lluvias intensas.

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Un suelo con vegetación tiene mayor capacidad para retener agua que una superficie desnuda o impermeabilizada. Por eso, las transformaciones producidas por la expansión urbana, los caminos, los cultivos y la deforestación pueden agravar determinados problemas vinculados con las precipitaciones.

En el caso de las ciudades, además, mencionó el denominado efecto de isla de calor urbana. Según explicó, las zonas densamente construidas pueden registrar temperaturas superiores a las de sectores periféricos.

En Rosario, señaló, se han registrado diferencias promedio de alrededor de dos grados entre el centro de la ciudad y zonas como Fisherton.

Frente a estos escenarios, el especialista insistió en la importancia de combinar el seguimiento meteorológico con políticas de prevención, especialmente para los sectores de menores recursos.

“Con poca inversión se podría ayudar mucho a esas personas”, planteó, al referirse a viviendas expuestas al calor extremo o a las consecuencias de las lluvias intensas.

Mientras continúan los trabajos de asistencia y reconstrucción en las localidades afectadas por el temporal, el análisis científico vuelve a poner el foco en la necesidad de mejorar los sistemas de alerta y prevención frente a fenómenos meteorológicos que, según distintos estudios, podrían adquirir una mayor frecuencia e intensidad en la región.

Entrevista de Lucas Correa.