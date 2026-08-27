Temporal en Santa Fe: decenas de viviendas afectadas en Las Rosas y San Genaro

El fuerte temporal de viento y granizo que golpeó este jueves a Las Rosas y San Genaro dejó viviendas afectadas, árboles y ramas caídas, voladuras de techos y cortes en el suministro eléctrico. En Las Rosas, una de las localidades más afectadas, alrededor de tres cuartos de la ciudad continúa sin luz a esta hora.

Frente a la magnitud de los daños, cuadrillas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de localidades vecinas se sumaron durante la tarde a los trabajos para intentar restablecer el servicio eléctrico. Las tareas se desarrollan mientras continúan los relevamientos y la limpieza de los sectores afectados.

En distintos puntos de Las Rosas se observaban árboles caídos y ramas acumuladas, producto de la intensidad del viento registrado durante el temporal. El escenario obligó a reforzar el operativo de asistencia y despeje.

Además de los equipos locales, trabaja en la ciudad personal de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, junto con Bomberos Voluntarios, Policía y otras áreas provinciales y municipales.

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Durante las primeras horas de la tarde se habían contabilizado 29 viviendas afectadas en Las Rosas, mientras que en San Genaro se registraron otras 24, alcanzando al menos 53 inmuebles con daños en ambas localidades. En Las Rosas, además, dos familias debieron ser evacuadas.

Según el relevamiento informado por la Provincia, no se registraron personas heridas y las consecuencias del temporal fueron, hasta el momento, materiales.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el coordinador regional, Aníbal Gómez, habían señalado que los equipos provinciales trabajaban junto con Bomberos Voluntarios de Las Rosas y localidades cercanas para atender las consecuencias del fenómeno.

Durante las primeras horas de la tarde se habían contabilizado 29 viviendas afectadas en Las Rosas, mientras que en San Genaro se registraron otras 24, alcanzando al menos 53 inmuebles con daños en ambas localidades. En Las Rosas, además, dos familias debieron ser evacuadas.

Según el relevamiento informado por la Provincia, no se registraron personas heridas y las consecuencias del temporal fueron, hasta el momento, materiales.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, y el coordinador regional, Aníbal Gómez, habían señalado que los equipos provinciales trabajaban junto con Bomberos Voluntarios de Las Rosas y localidades cercanas para atender las consecuencias del fenómeno.

Con el correr de las horas, el restablecimiento del servicio eléctrico y el despeje de calles y espacios públicos se convirtieron en las principales tareas del operativo, mientras continúa el relevamiento de los daños provocados por el temporal.

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