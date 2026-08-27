Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 27 de agosto.
El sorteo número 26546 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 27 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 5801, que se interpreta como "A primera (Agua)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26546 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 27 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 5801, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5801
2° 0764
3° 5615
4° 0764
5° 3517
6° 3164
7° 5929
8° 4290
9° 9129
10° 5628
11° 0279
12° 8486
13° 6631
14° 1280
15° 7235
16° 9727
17° 0424
18° 4748
19° 3483
20° 7166
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26546 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 27 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5801.
¿Qué significa el número 5801?
Se interpreta como "A primera (Agua)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.