Instituto empata con Platense buscando el pase a los cuartos de la Copa Argentina: seguilo en vivo

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Instituto enfrenta este jueves por la noche a Platense por los octavos de final de la Copa Argentina buscando el pase a cuartos del certamen.

"La Gloria" y "El Calamar" se encuentran desde las 21:15 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell´s, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El partido cuenta con la transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

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El equipo de Diego Flores buscará seguir por el buen camino y conseguir así meterse en cuartos de Copa Argentina por primera vez en su historia.

Instituto está teniendo un gran arranque de semestre y se encuentra primero en su zona del Torneo Clausura. Además, ganó seis partidos de los últimos ocho y solamente perdió uno (frente a Vélez) de los últimos nueve.

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Platense no se queda atrás, ya que "El Calamar" viene de eliminar a Coquimbo Unido en los octavos de la Copa Libertadores y se metió en cuartos del certamen más importante a nivel continental.

A los 30 minutos, Matías Tissera abrió el marcador para la "Gloria" con un gran remate cruzado tras un buen pase de Jhon Córdoba. El gol fue convalidado luego de una revisión del VAR.

Partido en desarrollo

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