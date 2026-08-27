Congo inicia la vacunación contra el brote de ébola más letal registrado en su historia

FOTO: Congo inicia vacunación contra el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia

KISANGANI, República Democrática del Congo — El jueves, las autoridades de salud de la República Democrática del Congo dieron inicio a una campaña de vacunación destinada a frenar el brote de ébola que ha crecido de manera alarmante, siendo este el más rápido en la historia del país.

La vacunación prioriza a los trabajadores de la salud y otros profesionales en primera línea, quienes recibirán la vacuna Ervebo, previamente efectiva en brotes de ébola causados por un tipo diferente de virus. Además, se están llevando a cabo ensayos clínicos para desarrollar una vacuna aprobada para el brote actual.

"Hemos decidido usar la vacuna Ervebo para proteger primero a quienes están en primera línea", afirmó el ministro de Salud, Roger Kamba, durante el lanzamiento de la campaña en Kisangani, capital de la provincia de Tshopo, una de las seis provincias del este del país afectadas por el virus.

Hasta el martes, la República Democrática del Congo había reportado 5.713 casos confirmados, de los cuales 2.744 resultaron en fallecimientos, de acuerdo con datos del gobierno. El foco del brote se encuentra en la provincia de Ituri, siendo este el más mortal de los 17 brotes anteriores registrados en el país.

La situación se agrava por condiciones extremadamente difíciles, incluyendo la inseguridad, desplazamientos forzados, una huelga de trabajadores de la salud y un intenso movimiento poblacional. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el brote está fuera de control y podría superar el brote de ébola en África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó más de 11.000 muertes, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Más de 50.000 dosis de la vacuna Ervebo han sido recibidas, según la agencia estatal de noticias de la República Democrática del Congo. La OMS también aprobó 70.000 dosis para su uso en el país, de las cuales 50.000 están destinadas a trabajadores de primera línea y el resto para ensayos clínicos que evalúan la eficacia de la vacuna contra el virus Bundibugyo, responsable del actual brote. Este uso se realiza bajo un programa de uso compasivo, que permite el uso de productos médicos en situaciones de enfermedad grave sin una aprobación específica.

Las autoridades sanitarias han indicado que la vacuna podría ofrecer cierta protección contra el virus Bundibugyo, aunque se investiga su efectividad real en personas infectadas. Placide Mbala Kingebeni, director de investigación en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, mencionó que se recopilarán datos durante la campaña para evaluar la eficacia de la vacuna.

La campaña de vacunación abarcará 14 zonas de salud en las provincias de Tshopo, Bas-Uele y Haut-Uele. El ministro Kamba instó a los trabajadores de salud a vacunarse, subrayando que esto no solo los protegerá, sino que también ayudará a evitar la propagación del virus en sus comunidades.