El partido en Quebec señala a Trump como su principal adversario en campaña electoral

QUEBEC — La Coalición Avenir Québec, partido en el poder, lanzó el jueves su campaña electoral con una declaración inusual: su adversario es el presidente estadounidense, Donald Trump. Christine Fréchette, la lideresa del partido, lo mencionó como su "verdadero adversario" en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de octubre, donde se renovará la Asamblea Nacional de Quebec, la legislatura provincial.

La guerra comercial impulsada por Trump ha cobrado relevancia en el ámbito político provincial, especialmente en Quebec, donde los aranceles impuestos por Estados Unidos impactan en sectores clave. Además, la retórica de Trump sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en el estado número 51 ha intensificado el debate sobre la independencia de la provincia, que tiene una mayoría francófona.

Fréchette afirmó que su administración está mejor posicionada para proteger a las empresas y trabajadores de Quebec ante la incertidumbre económica que proviene de Estados Unidos. "Estoy pidiendo un mandato para avanzar en medio de una tormenta", expresó.

Su principal oponente es el separatista Parti Québécois, que ha prometido realizar un nuevo referéndum sobre la independencia en caso de ganar las elecciones. Sin embargo, Paul St-Pierre Plamondon, líder del Parti Québécois, declaró que no impulsará una votación mientras Trump esté en el poder, argumentando que los quebequenses deben poder evaluar su futuro sin la incertidumbre que genera el presidente estadounidense.

Los aranceles impuestos por Trump y su discurso sobre el "estado 51" han complicado el argumento separatista al avivar el nacionalismo entre los canadienses, haciendo que algunos quebequenses valoren más la protección que ofrece la pertenencia a Canadá.

St-Pierre Plamondon advirtió que no se debe permitir que Trump domine la narrativa electoral en Quebec. "No dejemos que los aranceles del gobierno de Donald Trump se apoderen de este importante debate; no dejemos que se apodere de nuestra elección", enfatizó.

El líder del Partido Liberal de Quebec, Charles Milliard, propuso una visión opuesta a la de los separatistas, afirmando que la guerra comercial de Trump ilustra por qué Quebec debería seguir siendo parte de Canadá. "En el contexto de una guerra comercial internacional, somos más fuertes como 41 millones de personas", argumentó.

La disputa comercial también ha tocado uno de los temas más sensibles de Quebec. El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, anunció que Washington había retirado sus objeciones a las medidas que promueven el contenido en francés y la cultura canadiense, después de que el primer ministro Mark Carney afirmara que estos asuntos eran considerados obstáculos comerciales por los negociadores estadounidenses.