El número de víctimas por inundaciones repentinas en Nepal y China asciende a 469

FOTO: Aumenta la cifra de muertos por inundaciones repentinas en Nepal y China

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La cifra de fallecidos a causa de las devastadoras inundaciones repentinas ha alcanzado los 469 en Nepal, según el informe de la policía del viernes. Los equipos de rescate continúan sus esfuerzos para encontrar a las cientos de personas que permanecen desaparecidas en la región limítrofe entre Nepal y China.

El balance anterior indicaba 390 muertos en Nepal y tres en el Tíbet. Las autoridades habían reportado más de 1.400 personas desaparecidas en ambas áreas debido al desastre ocurrido el miércoles.

Las autoridades nepalesas han señalado que ya se han rescatado a cientos de individuos, y que varios de ellos están recibiendo atención médica en la capital, Katmandú. Entre los desaparecidos se encuentran extranjeros de diversas nacionalidades, muchos de los cuales son excursionistas y peregrinos.