El número de víctimas por inundaciones repentinas en Nepal y China asciende a 469
La cifra de fallecidos por inundaciones repentinas en Nepal y China se eleva a 469. Los rescatistas buscan a cientos de desaparecidos tras el desastre ocurrido el miércoles en la zona fronteriza.
FOTO: Aumenta la cifra de muertos por inundaciones repentinas en Nepal y China
KATMANDÚ, Nepal (AP) — La cifra de fallecidos a causa de las devastadoras inundaciones repentinas ha alcanzado los 469 en Nepal, según el informe de la policía del viernes. Los equipos de rescate continúan sus esfuerzos para encontrar a las cientos de personas que permanecen desaparecidas en la región limítrofe entre Nepal y China.
El balance anterior indicaba 390 muertos en Nepal y tres en el Tíbet. Las autoridades habían reportado más de 1.400 personas desaparecidas en ambas áreas debido al desastre ocurrido el miércoles.
Las autoridades nepalesas han señalado que ya se han rescatado a cientos de individuos, y que varios de ellos están recibiendo atención médica en la capital, Katmandú. Entre los desaparecidos se encuentran extranjeros de diversas nacionalidades, muchos de los cuales son excursionistas y peregrinos.
Lectura rápida
¿Cuál es la cifra actual de muertos?
La cifra de muertos por inundaciones repentinas asciende a 469 en Nepal.
¿Cuántas personas están desaparecidas?
Más de 1.400 personas están reportadas como desaparecidas en Nepal y China.
¿Qué ha hecho la policía?
La policía de Nepal ha confirmado el aumento de la cifra de muertos y continúa la búsqueda de desaparecidos.
¿Dónde ocurrió la inundación?
El desastre se produjo en la zona fronteriza entre Nepal y China.
¿Quiénes son los desaparecidos?
Entre los desaparecidos hay muchos extranjeros, incluidos excursionistas y peregrinos.
[Fuente: AP]