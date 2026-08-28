Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 13°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 49% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste y la presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para este viernes 28 de agosto, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Mendoza es el siguiente: el sábado 29 de agosto se espera una mínima de 11° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Para el domingo 30 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con cielo cubierto. El lunes 31 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 19°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 2 de septiembre se prevé una mínima de 13° y una máxima de 19°, también con cielo despejado.