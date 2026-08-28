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Boca Juniors anuncia la exitosa operación de Tomás Aranda tras fractura en el peroné

El juvenil enganche del Xeneize estará alejado de las canchas entre 3 y 4 meses tras la intervención quirúrgica.

28/08/2026 | 00:02Redacción Cadena 3

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Tomás Aranda fue operado en el tobillo derecho.

FOTO: Tomás Aranda fue operado en el tobillo derecho.

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Buenos Aires, 27 de agosto (NA) – El enganche de Boca Juniors, Tomás Aranda, ha superado con éxito la operación realizada en el peroné de su tobillo derecho, tras una fractura sufrida durante un entrenamiento.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el jugador fue intervenido quirúrgicamente el jueves por la tarde y ya ha presentado un parte médico favorable que le permitirá iniciar una lenta recuperación, manteniéndolo alejado de las canchas durante al menos tres meses.

El futbolista de 19 años, que viste la emblemática camiseta número "10" del club, sufrió la fractura durante la práctica del pasado miércoles 26 de agosto. Un movimiento desafortunado lo llevó a esta situación, que podría hacerle perder lo que resta de la temporada.

Comienzan las buenas noticias para el joven Aranda, quien fue operado exitosamente después de padecer una sindesmosis que afectó el ligamento que conecta el peroné con la tibia en su pie derecho. La lesión ocurrió de manera insólita durante el entrenamiento matutino del miércoles; en los primeros minutos de la práctica, el "10" clavó su botín derecho en el césped e intentó girar, pero su pie se atascó en el campo, provocándole un dolor inmediato.

La intervención se llevó a cabo en el Sanatorio Otamendi, elegida por el cuerpo médico del club al considerarla más beneficiosa a largo plazo que el uso de una bota ortopédica. El futbolista logró atravesar la cirugía sin complicaciones y ahora iniciará un largo proceso de recuperación.

Se estima que Aranda no podrá volver a jugar con Boca durante un período de entre 3 y 4 meses, lo que significa que podría perderse el resto de la temporada, siendo un jugador clave para el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, quien lo había alineado en todos los partidos desde su regreso al club.

A pesar de la situación, la dirigencia de Boca Juniors optó por no realizar incorporaciones para suplir al enganche, quien también puede desempeñarse como delantero por derecha. En su lugar, el volante Lautaro Bianco, titular en la reserva y de 19 años, ocupará su lugar en la convocatoria de Primera.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Tomás Aranda?
Fue operado con éxito tras sufrir una fractura en el peroné de su tobillo derecho.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?
Estará alejado entre 3 y 4 meses, lo que podría hacerle perder el resto de la temporada.

¿Dónde fue la operación?
La intervención quirúrgica se realizó en el Sanatorio Otamendi.

¿Qué causó la lesión?
La fractura ocurrió durante un entrenamiento, cuando su pie se atascó en el césped al intentar girar.

¿Quién lo reemplazará en Boca?
El volante Lautaro Bianco ocupará su lugar en la convocatoria de Primera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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