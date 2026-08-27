Brasil se prepara para una compleja negociación con Estados Unidos sobre aranceles

El gobierno brasileño anticipa una negociación "difícil" con Estados Unidos en el encuentro programado para la próxima semana, aunque se mostró dispuesto a discutir todos los temas relevantes para encontrar una solución a los aranceles aplicados a productos brasileños, según informaron fuentes oficiales.

El ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Elias Rosa, declaró este jueves que la reunión con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, será clave para la reanudación del diálogo entre ambos países, que se había interrumpido desde el 14 de julio debido a la implementación de nuevas tarifas sobre las exportaciones brasileñas.

La reunión, que se llevará a cabo de manera virtual, está programada para el próximo lunes y contará también con la participación del ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El desbloqueo del diálogo se produjo tras una conversación telefónica entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Donald Trump, que tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas. "Va a ser un diálogo difícil, porque ya fue complicado en el pasado, pero conocemos el camino que debemos seguir", afirmó Elias Rosa ante la prensa.

El ministro agregó que Brasil no impondrá limitaciones a los temas que se puedan discutir durante las negociaciones, mencionando sectores como el etanol, el azúcar, los fertilizantes, los productos químicos, las autopartes, los bienes industriales y las máquinas. Según explicó, la postura del gobierno brasileño es que todos los temas son negociables, siempre que se respeten los intereses del país y su sector productivo.

"El presidente Lula sostiene que no hay ningún tema que Brasil no pueda abordar", declaró el ministro, enfatizando que cualquier posible acuerdo deberá considerar los intereses de ambas partes. Sin embargo, Elias Rosa descartó que la Ley de Reciprocidad, que se encuentra en proceso en Brasil como respuesta a las medidas comerciales estadounidenses, sea parte de la agenda de la reunión del lunes.