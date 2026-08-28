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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, Córdoba presenta un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 10° y 21°. La humedad se mantendrá en un 72%, mientras que el viento será leve.

28/08/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

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Este viernes 28 de agosto, el clima en Córdoba se presenta con un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los cordobeses. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 72%, lo que puede generar cierta incomodidad en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 10° y una máxima que alcanzará los 21°. El viento soplará de manera leve, a 0.33 m/s desde el oeste, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

Para el resto de la jornada, se prevé que las condiciones se mantengan estables, sin probabilidades de lluvias. Este clima ideal invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando el sol y las temperaturas agradables. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad presente en el ambiente.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en los próximos días. El sábado 29 de agosto, se espera un cielo nublado con mínimas de 11° y máximas de 20°. El domingo 30 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 11° y 21°, también con cielo nublado. A partir del lunes 31 de agosto, el clima mejorará, con cielos despejados y temperaturas que llegarán hasta los 23° el martes 1 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para hoy?
Se espera un día soleado con temperaturas entre 10° y 21°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 13° con una sensación térmica de 12°.

¿Cómo estará el viento?
El viento será leve, soplando a 0.33 m/s desde el oeste.

¿Habrá lluvias hoy?
No se prevén lluvias, el día será completamente despejado.

¿Qué se espera para los próximos días?
Se anticipan cielos nublados y temperaturas similares, mejorando hacia el inicio de septiembre.

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