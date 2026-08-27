El desminado en Camboya enfrenta una crisis por conflictos globales y recortes de ayuda internacional

SIEM REAP, Camboya — En un antiguo bastión de los Jemeres Rojos, un hombre llamado Poy pastoreaba ganado cuando una mina terrestre le estalló, causándole la pérdida de un brazo y un ojo. Este trágico evento lo llevó a unirse a la organización sin fines de lucro Cambodian Self Help Demining, que se dedica a la limpieza y desactivación de minas terrestres y municiones sin explotar en el país, remanentes de conflictos del siglo pasado.

Las organizaciones como la de Poy enfrentan serias dificultades debido a que los donantes han comenzado a redirigir los fondos que antes se destinaban al desminado humanitario hacia conflictos activos en lugares como Ucrania, Gaza y Sudán. Este cambio de prioridades también ha resultado en un aumento del gasto en defensa, lo que reduce aún más los recursos disponibles para la ayuda humanitaria.

La reducción de la ayuda exterior, en particular la congelación de fondos por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la administración de Donald Trump, ha agravado la situación, aunque recientemente se ha reanudado el apoyo de Estados Unidos al desminado en Camboya.

La realidad en Camboya revela que los peligros persisten aún después de que cesan los combates. Las organizaciones de desminado advierten que sin el apoyo internacional necesario, la tarea de limpiar minas y explosivos seguirá poniendo en riesgo a las comunidades, causando mutilaciones y muertes, además de frenar el desarrollo durante años.

Poy sufrió una segunda explosión que le atravesó el rostro y el cuerpo con metralla, matando a tres de sus compañeros. Actualmente, educa a sus compatriotas en zonas de alto riesgo sobre cómo evitar estos peligros, aunque no sabe cuánto tiempo más podrá continuar con esta labor. "Si algún día los donantes dejan de financiar a mi organización, sin duda me sentiría triste porque aún no terminamos nuestro trabajo", afirmó Poy. "Todavía quedan muchas minas terrestres".

Desde que concluyeron los conflictos, las minas y artefactos explosivos no detonados han causado alrededor de 90,000 muertes y heridas a casi el doble de personas en Camboya, Laos y Vietnam. Los restos de armamento, que yacen bajo campos y bosques, obstaculizan la construcción de infraestructuras como carreteras y escuelas, y representan un peligro mortal para los niños, quienes confunden estos artefactos con juguetes.

El proceso de desminado es lento y meticuloso, comenzando con la inspección y cartografía de las áreas contaminadas, seguido de la eliminación de vegetación y el uso de detectores de metales y otros equipos especializados para localizar y destruir explosivos. El avance se mide en metros diarios y puede interrumpirse debido a condiciones climáticas adversas.

"Estas cosas no se vuelven menos peligrosas con el tiempo. Se vuelven más peligrosas a medida que se deterioran", señaló Charles Ray, veterano de la guerra de Vietnam. "Al financiar la remoción de minas, Estados Unidos demostró su preocupación. No solo somos un gigante que irrumpe con su maquinaria militar, también podemos ayudar a las naciones a reconstruirse".

La financiación destinada al desminado humanitario alcanzó los 4,300 millones de dólares entre 2020 y 2024, con la mayor parte proveniente de donaciones de países como Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea, Noruega y Suiza. Sin embargo, los conflictos recientes han creado una demanda sin precedentes de labores de desminado, desviando fondos hacia zonas de conflicto activo como Ucrania, que recibió un tercio de toda la financiación humanitaria para desminado en 2024.

La situación se complica aún más con la posibilidad de que países como Alemania reduzcan su ayuda exterior en favor de aumentar el gasto en defensa. Mientras tanto, más minas terrestres y bombas se siguen colocando en conflictos como la guerra civil en Myanmar y en disputas fronterizas entre Camboya y Tailandia.

"La financiación fluctúa de un año a otro, pero en general, las grandes crisis reciben atención, mientras que los proyectos más antiguos de acción contra las minas sufren", observó Maria Vardis del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS).

La ayuda de Estados Unidos ha tenido altibajos, lo que ha afectado la confianza en los compromisos hacia el desminado en el sudeste asiático. En el último año, la asistencia fue de 56.5 millones de dólares, un descenso significativo respecto a los 197 millones asignados anteriormente. La congelación de fondos ha paralizado proyectos y debilitado la confianza de países como Vietnam en el compromiso de Estados Unidos.

En Camboya, se estima que aún quedan miles de minas y explosivos sin localizar, lo que representa un grave riesgo para la población. El grupo de desminado enfrenta la posibilidad de tener que cesar operaciones debido a recortes en donaciones. "Si la gente quiere retirar su dinero, esa es una decisión que deben tomar ellos, pero si lo hacen, aquí morirá gente", concluyó Bill Morse, presidente del Landmine Relief Fund.