Agente de la Federal neutraliza a ladrón en La Matanza durante un intento de robo
El malviviente se desplazaba en moto junto a un cómplice, quien logró escapar.
FOTO: Agente de la Federal neutraliza a ladrón en La Matanza durante un intento de robo
Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Un agente de la Policía Federal (PFA) abatió este jueves a un delincuente, quien lo había abordado junto con otro cómplice con fines de robo, en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense.
El hecho ocurrió en la zona de Formosa y Perú, y según informaron fuentes policiales, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y sorprendieron al agente mientras caminaba hacia una parada de colectivo.
Uno de los delincuentes apuntó al efectivo con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus objetos de valor, pero el policía se identificó como integrante de la fuerza, mientras el atacante seguía apuntándolo con el arma.
Según el portal Oeste Noticias, el efectivo se defendió y efectuó un único disparo en dirección a la motocicleta en la que se movilizaban los malvivientes. El conductor del rodado resultó herido y quedó tendido en el lugar, mientras que el segundo involucrado escapó y no logró sustraer ninguna pertenencia.
La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien debe determinar cómo ocurrió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía utilizó su arma, aunque de acuerdo con el reporte policial, el efectivo actuó luego de ser amenazado y logró evitar que le robaran sus pertenencias.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Matanza?
Un agente de la Policía Federal abatió a un ladrón durante un intento de robo.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
El policía y dos delincuentes en motocicleta, uno de los cuales logró escapar.
¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar el jueves 27 de agosto de 2026.
¿Dónde ocurrió el intento de robo?
En la localidad de Lomas del Mirador, en La Matanza.
¿Por qué el policía disparó?
El efectivo se defendió tras ser amenazado con un arma por uno de los delincuentes.
[Fuente: Noticias Argentinas]