FOTO: Agente de la Federal neutraliza a ladrón en La Matanza durante un intento de robo

Buenos Aires, 27 de agosto (NA) -- Un agente de la Policía Federal (PFA) abatió este jueves a un delincuente, quien lo había abordado junto con otro cómplice con fines de robo, en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió en la zona de Formosa y Perú, y según informaron fuentes policiales, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y sorprendieron al agente mientras caminaba hacia una parada de colectivo.

Uno de los delincuentes apuntó al efectivo con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus objetos de valor, pero el policía se identificó como integrante de la fuerza, mientras el atacante seguía apuntándolo con el arma.

Según el portal Oeste Noticias, el efectivo se defendió y efectuó un único disparo en dirección a la motocicleta en la que se movilizaban los malvivientes. El conductor del rodado resultó herido y quedó tendido en el lugar, mientras que el segundo involucrado escapó y no logró sustraer ninguna pertenencia.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien debe determinar cómo ocurrió el intento de robo y las circunstancias en las que el policía utilizó su arma, aunque de acuerdo con el reporte policial, el efectivo actuó luego de ser amenazado y logró evitar que le robaran sus pertenencias.