El gobierno de Trump comienza la construcción del muro fronterizo en Arizona a pesar de las protestas indígenas

PHOENIX — La administración del presidente Donald Trump ha dado inicio a la construcción de un tramo del muro fronterizo en el sur de Arizona, el cual atraviesa parte de la reserva de la tribu indígena Tohono O'odham. Este proyecto emblemático avanza a pesar de las protestas de los pueblos indígenas que habitan la zona.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) argumenta que la región es una ruta peligrosa para el contrabando y que la obra cerrará una brecha de seguridad existente. Sin embargo, miembros de la tribu Tohono O'odham, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, han denunciado que el gobierno ha ingresado sin autorización y que la construcción dañará sus tierras sagradas.

Este tramo es parte de un proyecto federal que asciende a 46.000 millones de dólares, destinado a erigir muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras para vehículos y tecnología diseñada para frenar la inmigración y el contrabando ilegal.

A medida que avanzan las obras, el gobierno ha enfrentado la oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas y tribus indígenas, que sostienen que la construcción viola sus derechos de propiedad y profana sitios sagrados.

La tribu Tohono O'odham emitió un comunicado el martes, informando que alrededor de 20 agentes de la CBP, acompañados de contratistas, ingresaron a su territorio para comenzar la construcción.

Imágenes aéreas capturadas por miembros de la tribu mostraban aproximadamente 14 vehículos y un taladro industrial en uno de los sitios de construcción.

Un juez federal permitió que el gobierno continuara con la construcción, pero la tribu sostiene que los contratistas han violado los códigos tribales al ingresar sin autorización al lugar de la obra. La tribu, compuesta por 37.000 miembros, incluidos miles que residen en México, interpuso una demanda en junio pasado para bloquear la edificación del muro, argumentando que causaría una "devastación significativa" en la reserva, incluyendo la destrucción de picos montañosos sagrados.

El juez federal Richard Leon, designado por el expresidente George W. Bush, falló a favor del gobierno, afirmando que el muro se construiría en una zona de amortiguamiento de 18 metros (60 pies) de ancho en terrenos federales de la Reserva Roosevelt.

La tribu Tohono O'odham expresó que, incluso si la construcción se limita a la Reserva Roosevelt, el acceso a través de tierras tribales sigue siendo una entrada sin autorización. Según funcionarios tribales, los contratistas han estado trabajando en la zona de manera ilegal, acompañados por agentes que han montado bloqueos vehiculares para impedir que la policía tribal retire a los contratistas.

Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos físicos entre policías o miembros de la tribu. La CBP ha defendido la necesidad del muro, asegurando que el desierto que abarca la tribu Tohono O'odham es un corredor para el contrabando de drogas.

El comisionado de la CBP, Rodney Scott, afirmó que el proyecto cerrará uno de los corredores de contrabando más peligrosos en la frontera suroeste, que ha facilitado el tráfico de drogas y las muertes de migrantes durante décadas.

Funcionarios tribales indicaron que están considerando nuevas acciones legales para retirar a los contratistas de su territorio.

SLSCO Ltd., la empresa de Texas a cargo de la construcción, ha asegurado más de 390 millones de dólares en financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional desde 2023 para llevar a cabo la obra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.