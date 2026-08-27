Platense se clasifica a cuartos de la Copa Argentina tras vencer a Instituto en penales

Platense logró una victoria por 3-1 ante Instituto en la tanda de penales, destacándose la actuación del arquero Juan Pablo Cozzani, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's, mostró un desarrollo equilibrado y de alto nivel por parte de ambos equipos. En el primer tiempo, el delantero Matías Tissera abrió el marcador a los 27 minutos, mientras que Tomás Silva igualó para Instituto a los 8 minutos del segundo tiempo.

En la definición por penales, el equipo dirigido por Martín Palermo tuvo como anotadores a Franco Zapiola, Agustín Lagos y Bautista Merlini. Por su parte, Cozzani se convirtió en el héroe al detener los disparos de Diego Sosa, Facundo Suárez y Jonás Acevedo, permitiendo que solo el central Jonathan Galván lograra convertir.

Con esta victoria, el "Calamar" no solo avanza a los cuartos de final de la Copa Argentina, sino que también se encuentra en la misma fase de la primera Copa Libertadores de su historia, donde se enfrentará a Estudiantes, aunque aún se debe confirmar la fecha, hora y lugar del encuentro.

El partido comenzó con una clara llegada de Instituto a los 12 minutos, cuando un gran centro de taco del lateral Giuliano Cerato fue bien despejado por el defensor Víctor Cuesta. Posteriormente, a los 27 minutos, Platense logró abrir el marcador gracias a una jugada colectiva que permitió a Tissera marcar con un fuerte disparo al primer palo.

En la segunda parte, Platense tuvo una clara oportunidad a los 3 minutos, con un cabezazo de Gastón Togni que se fue desviado. A los 8 minutos, Nicolás Retamar aprovechó un rebote y asistió a Tomás Silva, quien marcó el gol que significó su primer tanto como profesional.

Instituto respondió con un zurdazo de Diego Sosa que se fue apenas desviado. Luego, Retamar tuvo una nueva oportunidad, pero el arquero Marcos Ledesma mostró reflejos rápidos para evitar el gol. En el minuto 44, Facundo Suárez estuvo cerca de anotar, pero Cozzani logró desviar el tiro en un mano a mano.

Finalmente, en la tanda de penales, Cozzani se convirtió en el héroe del encuentro al detener tres disparos y asegurar la clasificación de Platense, que se ganará un lugar en el recuerdo de los hinchas que viajaron a Rosario.