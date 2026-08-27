Boca Juniors lanza su nueva camiseta alternativa en un evento especial en La Bombonera

Buenos Aires, 27 agosto (NA) -- Boca Juniors dio a conocer este jueves su nueva camiseta alternativa, un diseño que rememora los inicios del club y que también hace referencia a un modelo de épocas pasadas.

La presentación tuvo lugar en La Bombonera, con un evento destacado en la renovada platea L, donde se realizó una proyección sobre los palcos del emblemático estadio. La nueva indumentaria presenta una base blanca con finos bastones verticales en azul marino y diversos detalles que buscan recuperar la esencia histórica del Xeneize.

El diseño de la camiseta se inspira en dos momentos clave de la historia de Boca. Por un lado, evoca la camiseta utilizada en 1906, un año después de la fundación del club, cuando se presentó con una casaca blanca y líneas oscuras. Por otro lado, hace referencia al modelo alternativo de la temporada 2006/07, que fue recordado por ser utilizado por Juan Román Riquelme durante su regreso al club y en el año de la última victoria en la Copa Libertadores.

Entre las características de la nueva camiseta, se incluye un cuello redondo y puños en azul marino, así como las tradicionales tres tiras sobre los hombros y el clásico logo Trefoil. Un detalle distintivo es que el escudo de Boca aparece sin estrellas, diferenciándola de otras prendas recientes. Además, incorpora tecnología Climacool, que favorece la ventilación durante la actividad física.

El concepto que acompaña el lanzamiento, "De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha", vincula la nueva indumentaria con la historia del barrio y la influencia de los inmigrantes genoveses en la identidad xeneize.

La camiseta estará disponible para la venta a partir de este viernes. Sin embargo, el club aún no ha confirmado cuándo será su debut oficial en el campo de juego. No se espera que se utilice ante Lanús en el Torneo Clausura, y podría debutar frente a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina.