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El clásico rosarino ya tiene fecha: Central y Newell’s se enfrentan el domingo 6 de septiembre

El duelo será en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Clausura. El horario aún no fue oficializado, pero se estima que comenzará entre las 15 y las 16.

28/08/2026 | 11:21Redacción Cadena 3 Rosario

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AFA tendrá la última palabra para definir la fecha del Clásico.

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Rosario Central y Newell’s se medirán el próximo domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del torneo Clausura.

El horario todavía debe ser confirmado oficialmente, aunque se estima que el partido se dispute entre las 15 y las 16. La AFA daría a conocer la programación definitiva en las próximas horas.

Ambos equipos tendrán un compromiso antes del clásico. Central recibirá este sábado a Gimnasia de La Plata, mientras que Newell’s visitará el lunes a Estudiantes en La Plata.

El último clásico rosarino se jugó el 1° de marzo, también por la octava fecha pero del torneo Apertura. En aquella oportunidad, Central se impuso 2-0 con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.

Lectura rápida

¿Qué clásico se está esperando? El clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's.

¿Quién toma la decisión sobre el día del partido? La Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Cuándo se proponen jugar el partido? El sábado 5 o el domingo 6 de septiembre.

¿Dónde se disputará el encuentro? En la provincia de Santa Fe.

¿Por qué no se ha confirmado el día? Por la programación televisiva y el calendario de los equipos en competencias internacionales.

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