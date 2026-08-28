El clásico rosarino ya tiene fecha: Central y Newell’s se enfrentan el domingo 6 de septiembre

FOTO: AFA tendrá la última palabra para definir la fecha del Clásico.

Rosario Central y Newell’s se medirán el próximo domingo 6 de septiembre en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del torneo Clausura.

El horario todavía debe ser confirmado oficialmente, aunque se estima que el partido se dispute entre las 15 y las 16. La AFA daría a conocer la programación definitiva en las próximas horas.

Ambos equipos tendrán un compromiso antes del clásico. Central recibirá este sábado a Gimnasia de La Plata, mientras que Newell’s visitará el lunes a Estudiantes en La Plata.

El último clásico rosarino se jugó el 1° de marzo, también por la octava fecha pero del torneo Apertura. En aquella oportunidad, Central se impuso 2-0 con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.