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Andrés Prieto Fasano se niega a revelar la clave de su celular y complica la investigación

El dispositivo móvil fue entregado días después del siniestro fatal, pero nunca se facilitó la contraseña para acceder.

28/08/2026 | 11:29Redacción Cadena 3

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Andrés Prieto Fasano se niega a revelar la clave de su celular y complica la investigación

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Buenos Aires, 28 agosto (NA) –Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático imputado por el choque fatal en la autopista Panamericana a comienzos de julio de este año, sigue en rebeldía debido a que se resiste a entregar la clave de su celular, por lo que todavía no pudieron concretar las pericias.

El dispositivo móvil fue entregado días después del siniestro fatal, cuando fue detenido tras un pedido de la fiscal Carolina Asprella, por lo que hay sospechas de que pudo eliminarse material importante para la investigación.

Aunque hizo entrega del dispositivo, Prieto Fasano nunca proporcionó la contraseña para que los peritos tengan acceso a su teléfono iPhone, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Esta falta de información provoca que hasta ahora no se hayan podido llevar a cabo los análisis correspondientes, lo que también ralentiza la pesquisa en su contra.

A casi dos meses del hecho, la familia de Pamela Camacho, la conductora que murió, continúa reclamando justicia; mientras que Valentina, la pasajera que en ese momento iba a bordo del auto colisionado, todavía pelea por su vida.

En paralelo a la investigación por homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios, se analiza la responsabilidad de Jennifer Linda Jones y de Christopher Ian Jones, primos de Prieto Fasano, por el delito de encubrimiento.

Ambos, según supo este medio, habrían ayudado al implicado a abandonar la escena y dejar abandonadas a ambas víctimas, sin autorización.

Lectura rápida

¿Qué está sucediendo con Prieto Fasano?
Se niega a revelar la clave de su celular, lo que complica la investigación del choque fatal.

¿Cuándo ocurrió el siniestro?
El choque fatal sucedió a comienzos de julio de este año.

¿Qué información no se puede acceder?
No se puede acceder al contenido del celular de Prieto Fasano debido a la falta de la contraseña.

¿Quiénes son los implicados en el encubrimiento?
Los primos de Prieto Fasano, Jennifer Linda Jones y Christopher Ian Jones, están siendo investigados por encubrimiento.

¿Qué reclaman las familias de las víctimas?
La familia de Pamela Camacho sigue reclamando justicia tras el siniestro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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