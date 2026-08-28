FOTO: Andrés Prieto Fasano se niega a revelar la clave de su celular y complica la investigación

Buenos Aires, 28 agosto (NA) –Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático imputado por el choque fatal en la autopista Panamericana a comienzos de julio de este año, sigue en rebeldía debido a que se resiste a entregar la clave de su celular, por lo que todavía no pudieron concretar las pericias.

El dispositivo móvil fue entregado días después del siniestro fatal, cuando fue detenido tras un pedido de la fiscal Carolina Asprella, por lo que hay sospechas de que pudo eliminarse material importante para la investigación.

Aunque hizo entrega del dispositivo, Prieto Fasano nunca proporcionó la contraseña para que los peritos tengan acceso a su teléfono iPhone, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Esta falta de información provoca que hasta ahora no se hayan podido llevar a cabo los análisis correspondientes, lo que también ralentiza la pesquisa en su contra.

A casi dos meses del hecho, la familia de Pamela Camacho, la conductora que murió, continúa reclamando justicia; mientras que Valentina, la pasajera que en ese momento iba a bordo del auto colisionado, todavía pelea por su vida.

En paralelo a la investigación por homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios, se analiza la responsabilidad de Jennifer Linda Jones y de Christopher Ian Jones, primos de Prieto Fasano, por el delito de encubrimiento.

Ambos, según supo este medio, habrían ayudado al implicado a abandonar la escena y dejar abandonadas a ambas víctimas, sin autorización.