El reordenamiento del sistema de salud argentino: cambios clave para los trabajadores

Por Juan Carlos Calderón

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Existen decisiones administrativas que, aunque pasan desapercibidas, revelan más sobre la dirección de una política pública que cualquier anuncio oficial. En las últimas semanas, la Superintendencia de Servicios de Salud hizo públicas en el Boletín Oficial dos tipos de actos que, leídos en conjunto, describen con claridad la situación actual del sistema de salud en Argentina.

Por un lado, las Resoluciones 1542, 1543, 1544 y 1546 de 2026 rechazaron inscripciones definitivas y dieron de baja del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a aquellas firmas que no demostraron ni actividad real ni población usuaria. Por otro lado, la Resolución 1514/2026 inscribió a una nueva entidad —Grupo MPSalud S.A.— autorizada para operar en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, mientras su legajo avanza en el Registro Nacional de Agentes del Seguro.

Se eliminan entidades inactivas y se incorporan operadores que cumplen con los requisitos establecidos por la Ley 26.682 y el Decreto 1993/2011. Este proceso no es una purga, sino un reordenamiento que, según el autor, representa la política sanitaria más virtuosa de los últimos años.

El registro como piso de calidad, no como barrera de entrada

A lo largo de décadas, el sistema de salud convivió con un registro lleno de matrículas provisorias que nunca se definían. Muchas entidades, sin padrón real ni respaldo técnico, coexistían en la misma lista que empresas con miles de afiliados y una sólida red de sanatorios. Esta equivalencia formal era una ficción, y siempre es el afiliado quien paga el precio al descubrir, en una guardia, que su credencial carece de valor.

Lo que realizó el regulador fue exigir lo que la ley ya estipulaba: notificó, intimó, dio plazos, publicó edictos, y recién entonces tomó decisiones. Ningún operador serio quedó excluido por competir; se eliminaron aquellos que no pudieron demostrar su existencia efectiva. Esto no limita la oferta, sino que la depura. Un mercado no se vuelve más competitivo solo por tener más nombres en una lista, sino porque cada uno de esos nombres responde con solvencia ante el usuario.

El aporte volvió a ser del trabajador

El segundo movimiento es el que realmente transforma la vida del empleado en relación de dependencia. El DNU 70/2023, junto con los Decretos 170, 171 y 172 de 2024, y la posterior reglamentación de la Superintendencia, eliminaron dos vicios estructurales del sistema:

El cautiverio: Anteriormente, un trabajador que comenzaba un nuevo empleo quedaba atado durante un año a la obra social de su actividad, elegida por otros y sin relación con sus necesidades o las de su familia. Actualmente, puede optar desde el inicio de su relación laboral, con un único límite razonable de permanencia anual, que asegura previsibilidad al sistema. La triangulación: Antes, si un trabajador deseaba una prepaga, debía pasar sus aportes por una obra social intermediaria que retenía un porcentaje sin ofrecer ningún servicio adicional. Su eliminación significa que la totalidad del aporte y contribución se destina a financiar la cobertura elegida. Esto representa una devolución de dominio sobre el salario diferido. El aporte de salud ahora es del trabajador, no de la estructura gremial que manejaba su ruta contable.

Competir por el afiliado obliga a mejorar el estándar

La consecuencia práctica es clara y verificable: cuando el afiliado puede cambiar de entidad, la calidad de atención deja de ser solo un discurso institucional y se convierte en una variable crucial para la supervivencia comercial. Los tiempos de autorización, la cartilla real (no la publicada), la atención telefónica y la resolución de reintegros son ahora aspectos donde se gana o se pierde un padrón.

La llegada de nuevos operadores acelera este proceso. Entidades que surgen bajo la lógica de la libre elección, sin los pasivos históricos ni estructuras administrativas sobredimensionadas de las viejas organizaciones, ingresan con esquemas de costos más agresivos y con una relación digital más ágil con el usuario. La competencia por precios disciplina a los costos; la competencia por calidad disciplina las prestaciones.

Es importante aclarar que desregular no implica desproteger. El Estado no se retira, sino que se aleja de un lugar donde era ineficaz —administrar cautividades y validar sellos inactivos— y se enfoca donde es esencial: controlar la solvencia, verificar los padrones, exigir el cumplimiento del Programa Médico Obligatorio y sancionar a quienes incumplen. La fiscalización y la competencia son condiciones necesarias para un mercado que funcione.

Lo que falta

Es importante señalar que persisten desafíos. La judicialización de prestaciones de alto costo, la cobertura de discapacidad y el financiamiento de medicamentos de alto precio siguen siendo puntos de tensión en el sistema, y ninguna desregulación los resolverá por sí sola; requieren un diseño específico de fondos de compensación que aún está pendiente.

También será necesario vigilar que la libre elección no derive en selección adversa, donde las entidades compitan por afiliados con salarios altos y grupos familiares pequeños.

Sin embargo, el rumbo general es correcto y merece ser reconocido. Después de años discutiendo la salud de los trabajadores desde la perspectiva del reparto de aportes, por primera vez se la discute en términos de quién presta mejor. Es el afiliado —no el regulador, ni el sindicato, ni la gerenciadora— quien está tomando decisiones. Esa es, en definitiva, la única auditoría que ninguna entidad puede eludir.

Agencia NA