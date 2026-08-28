Lago nuevo genera preocupación por posibles inundaciones en la frontera entre Nepal y China

BENGALURU, India (AP) — El viernes, mientras los rescatistas se esforzaban entre lodo y escombros en áreas devastadas por una inundación repentina en la frontera himalaya entre Nepal y China, las autoridades expresaron su preocupación por un lago recién formado que amenaza con desbordarse, lo que podría provocar nuevas inundaciones.

Las autoridades nepalesas han indicado que todo el personal de seguridad, los equipos de rescate y los miembros del público involucrados en las labores de ayuda deben permanecer en máxima alerta y trasladarse de inmediato a un lugar seguro si la situación lo requiere.

El portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, comunicó a la agencia de noticias The Associated Press que la operación de rescate sigue adelante, aunque con el estado de alerta en aumento.

"No se ha detenido", afirmó.

¿Dónde se ubica el lago?

Las imágenes satelitales difundidas por la televisión estatal china CCTV sugieren que el lago recién formado se localiza en la misma área donde ocurrió el desprendimiento glaciar el miércoles, que desencadenó la serie de eventos que causaron graves daños río abajo.

La autoridad de gestión de desastres de Nepal ha señalado que las evaluaciones preliminares y las imágenes satelitales indican que el río ha sido bloqueado aguas arriba, lo que ha llevado a la creación de un lago en expansión que podría desbordarse y provocar una inundación repentina río abajo.

CCTV informó que la barrera del lago se encuentra a más de 10 kilómetros (6 millas) del Puerto de Gyirong, el paso fronterizo con Nepal que ha quedado cubierto por lodo y agua tras la inundación. Este lago se sitúa a una altitud de 2.950 metros (9.680 pies), unos 1.000 metros (3.280 pies) por encima del puerto mencionado.

¿Cómo se formó?

Climatólogos que siguen la evolución en la región del Himalaya han indicado que el colapso glaciar del miércoles ha provocado la creación de varios pequeños cuerpos de agua, mientras los escombros continúan esparcidos por la región.

"Otro lago represado se formó debido a la avalancha de hielo y roca del 26 de agosto y esto ha comenzado a desaguar", explicó Qianggong Zhang, del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

El lago contiene millones de metros cúbicos de agua y está situado en un tramo de valle con una caída de elevación limitada hacia las zonas río abajo, según Zhang, quien dirige el área de riesgos climáticos y ambientales en el grupo de investigación climática con sede en Katmandú.

La cantidad de agua en este lago equivale a aproximadamente 1.200 piscinas olímpicas.

¿Cuáles son las preocupaciones?

Con cientos de muertos y más de 1.500 personas desaparecidas, la región se enfrenta a la posibilidad de otro desastre mientras intenta recuperarse de la catástrofe. La advertencia de nuevos riesgos ha generado gran preocupación.

"Todavía se está produciendo un considerable deshielo glaciar debido a las altas temperaturas, y el agua se acumula en varios puntos, ya que es inevitable que haya muchos escombros y rocas en el trayecto del río", comentó Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que actualmente se encuentra en Daca, Bangladesh.

Zhang y Steiner advierten que las alertas deben ser tomadas en serio, ya que muchos rescatistas están expuestos a grandes riesgos en su búsqueda de desaparecidos, aunque es poco probable que se repita una inundación repentina tan devastadora como la del miércoles.

___

Huizhong Wu contribuyó a este informe desde Bangkok.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.