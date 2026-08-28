Rescatan a 350 personas atrapadas en un túnel de montaña en Nepal tras inundaciones devastadoras

FOTO: El rescate de personas atrapadas en un túnel de montaña en Nepal

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Después de las intensas inundaciones que azotaron Nepal el miércoles, el Ejército nepalí logró rescatar a 350 personas que se encontraban atrapadas en un túnel de montaña perteneciente a la Central Hidroeléctrica Upper Trishuli, situada en el distrito de Rasuwa. Este evento catastrófico fue causado por el colapso de un glaciar en la cordillera del Himalaya.

Las operaciones de rescate aún continúan, ya que hay más de 100 personas que siguen atrapadas dentro del túnel tras la tragedia, que ha dejado un saldo de 579 muertos y 1924 desaparecidos, según las últimas cifras.

En un video que ha circulado en redes sociales, se observa a dos soldados del ejército de Nepal descendiendo desde un helicóptero y avanzando por un terreno inclinado y cubierto de lodo para alcanzar la entrada del túnel.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la operación de rescate se complica debido a las condiciones climáticas adversas y el alto caudal del río Bhotekoshi.

En este contexto, el ejército de Nepal también evacuó a otros 533 residentes de áreas afectadas en el distrito de Rasuwa, según datos proporcionados por la Oficina del Primer Ministro.

El colapso del glaciar es considerado la causa más probable de esta tragedia. Inicialmente, los científicos pensaron que un terremoto había provocado la inundación, pero luego confirmaron que los temblores reportados estaban relacionados con el colapso de hielo y escombros.

En la mañana del miércoles, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un temblor de magnitud 4,4 en la región, justo antes de la inundación. Sin embargo, más tarde, el servicio se rectificó, indicando que el temblor no fue la causa de la crecida, sino una consecuencia del deslizamiento de hielo.