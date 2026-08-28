El partido gobernante de Pakistán asume el poder en Cachemira tras una década de ausencia

MUZAFFARABAD, Pakistán (AP) — Los legisladores en la Cachemira administrada por Pakistán eligieron el viernes como primer ministro a Syed Iftikhar Ali Gillani, quien obtuvo 30 de los 44 votos emitidos en la asamblea legislativa, según informaron la comisión electoral y funcionarios regionales.

Gillani es miembro de la Liga Musulmana de Pakistán-N, el partido que vuelve al poder en la región tras diez años de ausencia. Su oponente, Mukhtar Ahmed Abbasi, del anteriormente gobernante Partido Popular de Pakistán, logró 14 votos.

Este cambio de liderazgo se produce después de que candidatos respaldados por el partido del ex primer ministro pakistaní Nawaz Sharif lograran una amplia ventaja en las elecciones legislativas, que se llevaron a cabo en varias fases debido a preocupaciones de seguridad. Las elecciones se realizaron a pesar de un llamado al boicot por parte del proscrito Comité Conjunto de Acción Awami, que instó a los ciudadanos a no participar y continúa realizando mítines.

El primer ministro Shehbaz Sharif extendió sus felicitaciones a Gillani por su elección como jefe de gobierno en Cachemira, una región que está dividida entre Pakistán e India. Ambos países reclaman la totalidad de esta zona del Himalaya. Desde su independencia del dominio británico en 1947, las dos naciones han librado tres guerras, dos de ellas relacionadas con Cachemira.

La reciente elección se ha visto ensombrecida por meses de protestas lideradas por el Comité Conjunto de Acción Awami, que fue recientemente prohibido por el gobierno regional, que argumentó preocupaciones de seguridad y orden público.