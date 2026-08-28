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Detuvieron a Pablo "Bebote" Álvarez, acusado de integrar una organización narco

Alejandra Monteoliva confirmó el operativo de la Policía Federal. Según la ministra, la banda traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

28/08/2026 | 12:45Redacción Cadena 3

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Detuvieron a Pablo

FOTO: Detuvieron a Pablo "Bebote" Álvarez. (Foto: archivo/La Nación)

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La Policía Federal Argentina detuvo a Pablo “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barrabrava de Independiente, acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó la detención este viernes a través de sus redes sociales.

"Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez", anunció la funcionaria.

Según precisó, está acusado de "integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia". La ministra cerró su publicación con la frase: "Final del partido para Bebote. El que las hace las paga".

Álvarez ya había sido arrestado en noviembre de 2025, junto con 214 integrantes de la facción disidente "Los Diablos Rojos", en las inmediaciones del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Aquel operativo se realizó en la previa de un partido frente a Rosario Central.

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/Fin Código Embebido/

En esa oportunidad, la Policía bonaerense intervino para evitar que el grupo se cruzara con la barra rival. Antes del encuentro, Álvarez había difundido videos en los que desafiaba a sus adversarios a pelear para definir la conducción de la hinchada y el manejo de sus negocios.

Por aquel episodio se abrió una causa por intimidación pública y resistencia a la autoridad, que quedó a cargo del fiscal Mariano Zitto, titular de la UFI N.º 4 de Avellaneda.

Del procedimiento participaron 120 efectivos de Infantería. Los agentes secuestraron 20 banderas, 94 paraguas, 13 bombos, tirantes y telones.

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Informe de Juan Federico.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? La Policía Federal Argentina detuvo a Pablo “Bebote” Álvarez.

¿Por qué fue detenido? Está acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico internacional.

¿Cuándo ocurrió la detención? La detención fue confirmada este viernes por la ministra Alejandra Monteoliva.

¿Dónde se realizó la detención? La detención se llevó a cabo en el contexto de operaciones de la Policía Federal Argentina.

¿Qué antecedentes tiene Álvarez? Ya había sido arrestado en noviembre de 2025 junto a 214 integrantes de “Los Diablos Rojos” en las inmediaciones del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

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