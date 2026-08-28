Nueva condena al "Porteño" Luzi: deberá cumplir 19 años y 8 meses de prisión
Es por una pena que se unificó con lo que le restaba cumplir de una condena anterior. Había obtenido la libertad condicional en 2022 y fue detenido nuevamente en 2023. Admitió su participación en una banda vinculada con 20 asaltos.
28/08/2026 | 11:16Redacción Cadena 3
FOTO: Volvieron a condenar a Martín "El Porteño" Luzi.
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Audio. Nueva condena a Martín "El Porteño" Luzi: deberá cumplir 19 años y 8 meses de prisión
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La Cámara Quinta del Crimen de Córdoba condenó a Martín "El Porteño" Luzi a 14 años de prisión por asociación ilícita, robo calificado reiterado y encubrimiento. La pena se unificó con lo que le restaba cumplir de una condena anterior y quedó establecida en 19 años y 8 meses de cárcel.
Durante el juicio, Luzi reconoció su participación en la organización y manifestó arrepentimiento. La investigación identificó 20 robos cometidos por la banda durante ocho meses, entre ellos asaltos en barrios cerrados.
Su última detención ocurrió en septiembre de 2023, después de que un patrullaje detectara movimientos sospechosos frente a una vivienda de barrio Rogelio Martínez, en la zona sur de la capital provincial. Los sospechosos huyeron en una camioneta y fueron capturados tras una persecución. En el procedimiento se secuestraron armas y chalecos antibalas con identificación policial.
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• La libertad condicional y sus antecedentes
Luzi había obtenido la libertad condicional a fines de 2022, por decisión del juez de Ejecución Penal Cristóbal Laje Ros, cuando su condena anterior tenía vencimiento en 2029. El magistrado valoró un informe favorable del Servicio Penitenciario de Ezeiza, mientras que peritos del Poder Judicial de Córdoba habían desaconsejado la salida anticipada. El fiscal Martín Berger también se había opuesto.
Tras la detención de 2023, Laje Ros explicó que había concedido el beneficio siguiendo lineamientos del Tribunal Superior de Justicia, que intervino a partir de los recursos presentados por la defensa.
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Entre los antecedentes de Luzi figuran condenas por el secuestro del productor rural Marcelo Dezotti, ocurrido en Oncativo en 2003; otro secuestro extorsivo en San Juan, en 2002; y un asalto en Río Tercero, también en 2002.
El 12 de agosto de 2005 se fugó de la cárcel de Bouwer junto con otros dos presos. Días después fue recapturado en Vinchina, La Rioja. La investigación sobre las responsabilidades por aquella evasión no llegó a juicio y prescribió.
Actualmente permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje y solicitó ser trasladado al penal federal de Ezeiza, en Buenos Aires, para facilitar las visitas de sus familiares.
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Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué condena recibió Martín Luzi? Luzi fue condenado a 14 años de prisión por asociación ilícita, robo calificado reiterado y encubrimiento, sumando un total de 19 años y 8 meses de cárcel.
¿Quién es el juez que otorgó la libertad condicional? La libertad condicional fue otorgada por el juez de Ejecución Penal Cristóbal Laje Ros.
¿Cuándo fue la última detención de Luzi? La última detención de Luzi ocurrió en septiembre de 2023.
¿Dónde se produjo la última detención? La detención se produjo en barrio Rogelio Martínez, en la zona sur de la capital provincial.
¿Por qué se opuso el fiscal a la libertad condicional? El fiscal Martín Berger se opuso a la libertad condicional debido a los antecedentes delictivos de Luzi y el informe desfavorable de peritos del Poder Judicial de Córdoba.