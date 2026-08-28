Informe revela que tanque químico en Washington no era apto antes de la tragedia mortal

Un contratista de inspección determinó que un tanque químico en una planta papelera del estado de Washington "no era apto para seguir en servicio" 10 meses antes de que fallara en mayo de 2026, provocando la muerte de 11 personas en uno de los desastres laborales más mortales de Estados Unidos en las últimas décadas, según un informe federal publicado el viernes.

La actualización de la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos sobre la falla del 26 de mayo en Longview, que liberó suficiente líquido cáustico como para causar daños estructurales en un edificio, es parte de una investigación en curso. La agencia federal sigue evaluando las causas de la falla.

El informe revela que el contratista recomendó a Nippon Dynawave Packaging Company realizar inspecciones internas y reparaciones en el tanque, pero la empresa no llevó a cabo ninguna acción entre la inspección de julio de 2025 y la falla de mayo de 2026.

Se intentó contactar a Nippon Dynawave para obtener comentarios. Una persona que atendió el teléfono en la planta de Nippon en Longview se negó a hacer declaraciones, y se dejó un mensaje solicitando información adicional.

Se hallaron problemas de seguridad en varias inspecciones

En julio de 2025, el contratista encontró un "adelgazamiento significativo" por debajo del espesor mínimo seguro en las zonas inferiores del tanque, según el informe de la junta. Este espesor mínimo es crucial para que un tanque pueda soportar la presión del líquido y su propio peso.

El mismo contratista realizó inspecciones en octubre de 2025 y febrero de 2026, donde identificó que "grandes porciones del tanque seguían siendo más delgadas que el espesor mínimo calculado de pared segura".

Además, la empresa no retiró el tanque de operación ni redujo su capacidad nominal, a pesar de las advertencias. La falla del tanque liberó aproximadamente 3,4 millones de litros (900.000 galones) de un líquido conocido como licor blanco, que se usa en la fabricación de productos de papel y puede causar quemaduras severas. Además de las muertes, varios trabajadores resultaron heridos, incluyendo un bombero.

Un funcionario cuestiona por qué la papelera no actuó

El presidente de la junta, Steve Owens, expresó su preocupación por la falta de acción inmediata de la empresa ante los hallazgos de las inspecciones, señalando que el tanque debía ser retirado del servicio o reparado de inmediato.

En el informe de la inspección de julio de 2025, se consignó que las recomendaciones eran de "Prioridad 1: No apto para seguir en servicio a menos que se corrija", lo que indica una "alta probabilidad/consecuencia de falla (o) deficiencia crítica del código/estándar".

El informe también señala que el propietario debe planificar una inspección interna para evaluar las reparaciones necesarias, sugiriendo que podría ser necesario reemplazar toda la virola del casco. La inspección fue realizada por Applied Technical Services LLC, aunque el informe no especifica por qué se llevaron a cabo estas inspecciones.

La falla catastrófica del tanque ocurrió poco después de que los empleados comenzaran a llegar al trabajo, alrededor de las 7 de la mañana. Un digestor fue retirado de servicio para reparaciones, lo que provocó que el tanque dejara de enviar licor blanco al digestor, pero continuó recibiendo más licor blanco, alcanzando su capacidad máxima antes de fallar.

El líquido resultante inundó el patio, aplastó vehículos y destruyó parte de los edificios circundantes, fluyendo hacia los pisos inferiores donde los trabajadores realizaban reuniones matutinas. Ocho trabajadores del taller de mantenimiento eléctrico murieron, así como un trabajador que se encontraba en el patio. En el taller de mantenimiento mecánico, cinco empleados y el capataz lograron escapar, pero dos murieron por exposición al químico, y otros resultaron gravemente heridos.

A principios de esta semana, el Departamento de Ecología del estado de Washington notificó a Nippon Dynawave sobre 35 infracciones ambientales. La agencia estatal supervisa los permisos de calidad del aire y del agua de la instalación y el cumplimiento de las leyes ambientales sobre residuos.

La investigación de la junta continúa, y sus conclusiones se incluirán en un informe final.