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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 28 de agosto

Este viernes 28 de agosto, Rosario presenta un clima agradable con temperaturas que oscilan entre 10° y 20°. Se espera cielo con pocas nubes y vientos moderados del sureste.

28/08/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 28 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de pocas nubes, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 52%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy viernes 28 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente despejado, con vientos que continuarán del sureste. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un clima agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con las siguientes condiciones: el sábado 29 de agosto, mínima de 9° y máxima de 21°, con cielo nublado. El domingo 30 de agosto, mínima de 9° y máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 31 de agosto, mínima de 12° y máxima de 23°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 1 de septiembre, mínima de 11° y máxima de 24°, también con cielo despejado.

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