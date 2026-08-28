Imputaron a un psiquiatra y a una exestatal por presuntos certificados falsos

La Justicia de San Luis imputó al psiquiatra Franco Mastronardi, exintegrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, y a la exempleada pública Noelia Fernández en una causa por la presunta emisión y utilización de certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales.

La investigación comprende 97 certificados emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a favor de 31 agentes estatales. Según la Fiscalía, esos documentos habrían permitido justificar 2.989 días de inasistencia por razones de salud.

La jueza Agustina Dopazo Samper aclaró que la formulación de cargos no alcanza, en esta instancia, a la totalidad de esos casos. La imputación se sustenta específicamente en la licencia concedida a Fernández, quien, según la acusación, viajó a España durante ese período.

Las defensas rechazaron las acusaciones. Los abogados del médico cuestionaron que una discrepancia de criterio profesional pueda considerarse una falsificación, mientras que la defensa de Fernández sostuvo que las ausencias fueron descontadas de su liquidación final.

La magistrada señaló que la eventual falsedad de los certificados deberá determinarse mediante pericias.

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Informe de Alejandro Heredia.