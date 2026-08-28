Imputaron a un psiquiatra y a una exestatal por presuntos certificados falsos
La investigación abarca 97 certificados y casi 3.000 días de licencias de 31 empleados públicos de San Luis. Por ahora, los cargos se centran en una mujer que viajó a España.
28/08/2026 | 12:21Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Audio. Imputan a ex psiquiatra y ex empleada por presunta falsificación de certificados médicos en San Luis
Panorama Federal
La Justicia de San Luis imputó al psiquiatra Franco Mastronardi, exintegrante del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, y a la exempleada pública Noelia Fernández en una causa por la presunta emisión y utilización de certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales.
La investigación comprende 97 certificados emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a favor de 31 agentes estatales. Según la Fiscalía, esos documentos habrían permitido justificar 2.989 días de inasistencia por razones de salud.
La jueza Agustina Dopazo Samper aclaró que la formulación de cargos no alcanza, en esta instancia, a la totalidad de esos casos. La imputación se sustenta específicamente en la licencia concedida a Fernández, quien, según la acusación, viajó a España durante ese período.
Las defensas rechazaron las acusaciones. Los abogados del médico cuestionaron que una discrepancia de criterio profesional pueda considerarse una falsificación, mientras que la defensa de Fernández sostuvo que las ausencias fueron descontadas de su liquidación final.
La magistrada señaló que la eventual falsedad de los certificados deberá determinarse mediante pericias.
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Informe de Alejandro Heredia.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? La Justicia de San Luis imputó a Franco Mastronardi y Noelia Fernández por la presunta emisión de certificados médicos falsos.
¿Quiénes están involucrados? El psiquiatra Franco Mastronardi y la exempleada pública Noelia Fernández.
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Los certificados fueron emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo la investigación? En San Luis, Argentina.
¿Por qué se les imputa? Por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales.