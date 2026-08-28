FOTO: CABA implementa un nuevo protocolo de limpieza y cuidado en escuelas para mejorar el ambiente educativo

En un esfuerzo por promover un ambiente más saludable y ordenado en las instituciones educativas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un nuevo protocolo denominado "Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos". Este documento establece directrices claras para que tanto estudiantes como docentes y demás personal escolar mantengan en condiciones adecuadas todos los espacios de la escuela, incluyendo aulas, patios y comedores, al finalizar cada jornada.

La implementación de este protocolo abarca a todos los niveles y modalidades educativas, tanto en instituciones estatales como privadas. Además de mantener la limpieza y el orden en los espacios comunes, se espera que los alumnos también cuiden el mobiliario y eviten actos de vandalismo en paredes, baños y espacios verdes.

En caso de que se produzcan daños intencionales que no requieran atención inmediata, la responsabilidad de su resolución recaerá en la comunidad educativa del establecimiento. Esto incluye situaciones como graffitis en bancos o paredes y roturas de mobiliario.

El protocolo no solo establece responsabilidades, sino que también propone estrategias concretas para fomentar el cuidado del entorno escolar. Entre estas iniciativas se encuentran los "Embajadores del cuidado", donde cada curso se encargará, de manera rotativa, de verificar el estado de un sector de la escuela. También se implementará el programa "Últimos minutos para el cuidado del espacio", que destinará los minutos previos al cambio de actividad o al final de la jornada a revisar las condiciones del lugar utilizado.

Adicionalmente, se propone la creación de una "Estación Ambiental" para el acopio y gestión de residuos con fines pedagógicos, así como campañas de despapelización para retirar carteles y afiches vencidos.

Para fortalecer el sentido de pertenencia hacia la escuela, se han diseñado iniciativas como "Anfitriones de una nueva cultura", que brindará apoyo a los nuevos estudiantes, y la creación de "murales estudiantiles" en áreas frecuentemente vandalizadas. También se busca revalorizar espacios verdes mediante huertas escolares o jardines de polinizadores, y realizar "jornadas de reparación" en las que los estudiantes participen activamente en el mantenimiento de mobiliario y espacios comunes.

Vandalismo y daños

Un diagnóstico sobre el cuidado escolar, realizado por la Universidad de San Andrés en colaboración con el Ministerio de Educación, ha identificado una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de la infraestructura. En aquellas escuelas donde predominan el respeto mutuo, se ha observado un aumento en las conductas de cuidado y una disminución de los daños.

El estudio, que incluyó entrevistas con estudiantes, directivos y docentes, así como la participación de 3000 estudiantes de 42 escuelas secundarias, concluyó que aquellos alumnos que sienten orgullo e identificación con su escuela son más propensos a protegerla.

El nuevo protocolo busca generar un efecto contagio en las acciones intencionales, tanto individuales como grupales. En estos casos, la comunidad educativa será responsable de absorber los costos de reparación, siempre que no se requiera una intervención urgente.

Finalmente, se establece que cada escuela deberá implementar un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos, que incluirá la designación de un Referente Ambiental, la correcta ubicación del equipamiento de separación y la conformación de un Comité Ambiental que realice auditorías periódicas y promueva campañas de sensibilización.