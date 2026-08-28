FOTO: Aumentan recompensa a $25 millones por información sobre crimen de madre e hija en Rosario

Buenos Aires, 28 agosto (NA) – La Fiscalía Regional 2 de Rosario elevó la recompensa para obtener información sobre los acusados que aún no han sido detenidos en el caso de los homicidios de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra en julio de 2022. Actualmente, ya hay cuatro condenados a prisión perpetua.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, se anunció que la recompensa se incrementa a $25 millones para quienes brinden información sobre los hombres que, junto a otros individuos identificados, se encontraban a bordo del vehículo implicado en el asesinato de Deldebbio y Ferreyra.

El 23 de julio de 2022, durante la noche, al menos cuatro hombres en un vehículo Peugeot 308 negro dispararon contra la Torre 11, situada en la intersección de las calles Maestros Santafesinos e Isola. Simultáneamente, dispararon contra las personas que estaban en la parada de colectivos.

Como resultado de estos disparos, Deldebbio falleció en el lugar, mientras que las otras dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), donde Ferreyra falleció el 24 de septiembre.

En diciembre de 2025, René Ungaro, Nicolás Martínez, Fernando Cortez y su hijo Lautaro Cortez fueron condenados a prisión perpetua por ser considerados instigadores y autores de los homicidios.

Durante la etapa de alegatos finales, la Fiscalía argumentó que los crímenes se llevaron a cabo para "generar temor" y que fueron planificados desde la cárcel.

A pesar de las condenas, las autoridades indicaron que aún falta localizar a los otros ocupantes del auto, por lo que se ha decidido aumentar la recompensa a $25 millones para quienes puedan ofrecer información que facilite las detenciones de los implicados.