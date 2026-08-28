Esuatini recibe a dos migrantes deportados por Estados Unidos bajo polémico acuerdo de asilo

JOHANNESBURGO — Dos migrantes deportados de Estados Unidos llegaron a Esuatini, según informaron las autoridades del país africano, en el marco de un acuerdo que ha generado críticas de diversos grupos defensores de derechos humanos.

Los deportados, originarios de América Latina, fueron descritos en un comunicado oficial emitido el jueves por la noche como "nacionales de terceros países", y su llegada fue el resultado de negociaciones entre Estados Unidos y Esuatini.

Este grupo representa la quinta serie de migrantes deportados que han sido enviados al reino africano desde que se inició este proceso en julio de 2025.

Entre los deportados anteriores, algunos han sido repatriados a sus países de origen. Por ejemplo, un hombre de Jamaica fue enviado de regreso en septiembre, mientras que un hombre de Camboya fue liberado en marzo después de haber estado detenido por cinco meses en una prisión de alta seguridad.

De acuerdo con acuerdos frecuentemente confidenciales, el gobierno del expresidente Donald Trump ha enviado a miles de personas a diferentes países que no son su lugar de origen, como parte de su política migratoria. Esta estrategia ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos, quienes argumentan que se utiliza como un método para devolver a solicitantes de asilo a los países de los que intentan escapar.

Se estima que alrededor de 11 de estos acuerdos involucran a naciones africanas, incluyendo Ruanda, Ghana, Camerún, Congo, Uganda, Sierra Leona y la República Centroafricana.

El enfoque del gobierno de Trump hacia estos países ha sido cuestionado debido a sus históricos problemas de derechos humanos y gobiernos represivos. En particular, el rey Mswati III de Esuatini ha sido acusado de reprimir a los movimientos prodemocracia de manera violenta.

Recientemente, Liberia ha emergido como un punto focal en el plan de deportaciones, aceptando recibir hasta 1.200 migrantes, una de las cifras más altas hasta la fecha, y ya ha recibido su primer grupo este mes.

El gobierno de Jamaica también ha informado que dos de sus tres ciudadanos deportados a Esuatini han rechazado las ofertas para regresar a su país.

Las autoridades de Esuatini no han revelado la identidad ni la nacionalidad de los dos migrantes más recientes, y no se ha especificado cuánto tiempo permanecerán en el país.

Grupos prodemocracia y de derechos civiles han manifestado su oposición al acuerdo de deportación mediante protestas, demandas y resistencia pública.